Путин объяснил отправку помощи США и Италии выгодами для России

Президент заверил, что отправка помощи в другие страны — это не «игра в одни ворота» и Россия также получает из-за границы необходимые для борьбы с коронавирусом вещи

Работа российских и итальянских врачей в полевом госпитале в Италии для зараженных коронавирусом (Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС)

Оказание Россией помощи другим странам, ведущим борьбу с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, — это «не дорога с односторонним движением», заявил на прошедшем в понедельник в режиме видеоконференции совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что, отправив в феврале в Китай 2 млн медицинских масок, Россия к настоящему времени уже получила из КНР около 150 млн масок и 2 млн защитных костюмов. Свои плоды, по словам Путина, приносит и сотрудничество с Италией, где борьбу с COVID-19 ведут российские военные.

«Мы в эту страну направили своих военных медиков, направили оборудование туда, как известно, по линии гражданских ведомств, по линии Минздрава. Что я в этой связи хотел бы сказать, это не просто игра в одни ворота. Это не дорога с односторонним движением. Мы закупаем в Италии датчики давления, без которых невозможно производить в России аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ)», — сказал президент.

Выгодным для России, по словам Путина, оказалась и отправка в США военного транспортного самолета с грузом медицинской техники и необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 средств.