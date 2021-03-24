Жертва «скопинского маньяка» потребует возбудить против него дело

В интервью Ксении Собчак освободившийся после 17 лет тюрьмы Мохов сказал, что ему «надо опять заняться» одной из своих жертв, которых он держал в подвале и насиловал 3,5 года. СК уже начал проверку этих высказываний

Кадр из интервью (Фото: Ксения Собчак / Youtube)

Одна из жертв Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», Екатерина Мартынова намерена добиваться возбуждения против него нового уголовного дела после интервью журналистке Ксении Собчак. Об этом Мартынова заявила в эфире телеканала «Дождь».

«Сегодня со мной связалась прокуратура, я уже пишу заявление на открытие уголовного дела на Виктора Мохова», — сказала она, отметив, что, по ее мнению, вышедший недавно на свободу мужчина должен оставаться за решеткой.

Мартынова также отметила, что людям, подобным «скопинскому маньяку», нельзя предоставлять площадку для их высказываний, а слова Мохова должны стать основанием для повторного ареста.

РБК направил запросы в Генеральную прокуратуру и прокуратуру Рязанской области, а также обратился за комментарием к Екатерине Мартыновой.