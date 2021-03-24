Жертва «скопинского маньяка» потребует возбудить против него дело

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,15 (+0,8) Инвестиции, 12:49
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 90,05 (+0,28) Инвестиции, 12:49
Россия получит свой полноценный аналог Zoom в 2022 году Общество, 18:38 Адвокат заявила о проблемах со здоровьем у Навального Политика, 18:33 Путин утвердил штрафы за продажу гаджетов без российского софта Общество, 18:33 Угроза авиации из-за санкций, пробка на Суэцком канале. Главное за день Общество, 18:29 Канада ввела санкции против Бортникова, Краснова и Золотова Политика, 18:24 Падение Tesla, взлет Uniswap. Как изменились финансовые рынки в 2021 году Крипто, 18:21 Новый 280-сильный кроссовер Hyundai сфотографировали без камуфляжа Авто, 18:17 Зеленский одобрил стратегию по «деоккупации» Крыма Политика, 18:13 Минпромторг предложил маркировать антисептики и санитайзеры Экономика, 18:00 Щербакова победила в короткой программе на чемпионате мира Спорт, 18:00 В Казани мужчина поджег опорный пункт полиции Общество, 17:55 «Биткоин может обновить максимум». Как Tesla повлияет на крипторынок Крипто, 17:49 Ущерб от водной блокады Крыма оценили в ₽1,5 трлн Общество, 17:47 Кличко пригрозил остановкой общественного транспорта в Киеве из-за COVID Общество, 17:42
Общество ,  
0 

Жертва «скопинского маньяка» потребует возбудить против него дело

В интервью Ксении Собчак освободившийся после 17 лет тюрьмы Мохов сказал, что ему «надо опять заняться» одной из своих жертв, которых он держал в подвале и насиловал 3,5 года. СК уже начал проверку этих высказываний
Кадр из интервью
Кадр из интервью (Фото: Ксения Собчак / Youtube)

Одна из жертв Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», Екатерина Мартынова намерена добиваться возбуждения против него нового уголовного дела после интервью журналистке Ксении Собчак. Об этом Мартынова заявила в эфире телеканала «Дождь».

«Сегодня со мной связалась прокуратура, я уже пишу заявление на открытие уголовного дела на Виктора Мохова», — сказала она, отметив, что, по ее мнению, вышедший недавно на свободу мужчина должен оставаться за решеткой.

Мартынова также отметила, что людям, подобным «скопинскому маньяку», нельзя предоставлять площадку для их высказываний, а слова Мохова должны стать основанием для повторного ареста.

Бастрыкин поручил проверить слова «скопинского маньяка» в интервью Собчак
Общество
Александр Бастрыкин

РБК направил запросы в Генеральную прокуратуру и прокуратуру Рязанской области, а также обратился за комментарием к Екатерине Мартыновой.

Мохов освободился из колонии в начале марта после 17-летнего заключения. В 2000 году он похитил в Скопине двух девушек — 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину. Он 3,5 года держал их в подвале, избивал и насиловал. Одна из жертв трижды рожала от Мохова.

Video

Читайте на РБК Pro
«Увольняйте стремительно!»: десять армейских истин от президента Levi’s Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Почему ФНС решила нагрянуть к вам с выездной налоговой проверкой РБК Pro: «Больше возможностей» — зачем «Авито» наняла директора Amazon

После освобождения Мохов не сразу вернулся домой и не отметился в назначенный срок в органе ФСИН, а направился в Москву для участия в ток-шоу. 22 марта журналистка Ксения Собчак выпустила на своем YouTube-канале интервью со «скопинским маньяком». В нем Мохов заявил, что ему нужно опять «заняться» одной из своих жертв — Еленой Самохиной. «От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею», — сказал Мохов.

Собчак назвала правильной проверку «скопинского маньяка» после интервью
Общество

После выхода интервью зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина потребовала от Генпрокуратуры проверить высказывания Мохова. «Вероятно, за все время отбывания наказания мужчина так и не осознал свою вину и не раскаивается в содеянном. Кроме того, его высказывания можно оценить как прямую угрозу девушке», — утверждала Пушкина.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев предложил ввести в России практику из США и запрещать осужденным по подобным статьям публично рассказывать о своих преступлениях и популяризировать свой образ.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить слова Мохова из интервью, которые могут свидетельствовать о подготовке нового преступления. Собчак назвала такое решение правильным и подчеркнула, что ее команда специально оставила в интервью высказывания «скопинского маньяка».

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
При участии
Елизавета Ламова
маньяк жертва уголовное дело Ксения Собчак
Материалы по теме
Кремль исключил участие в дискуссии по интервью со «скопинским маньяком»
Общество
Пушкина сравнила отца сестер Хачатурян со «скопинским маньяком»
Общество
Пушкина попросила Краснова проверить слова «скопинского маньяка» о жертве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter