Жертва «скопинского маньяка» потребует возбудить против него дело
Одна из жертв Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», Екатерина Мартынова намерена добиваться возбуждения против него нового уголовного дела после интервью журналистке Ксении Собчак. Об этом Мартынова заявила в эфире телеканала «Дождь».
«Сегодня со мной связалась прокуратура, я уже пишу заявление на открытие уголовного дела на Виктора Мохова», — сказала она, отметив, что, по ее мнению, вышедший недавно на свободу мужчина должен оставаться за решеткой.
Мартынова также отметила, что людям, подобным «скопинскому маньяку», нельзя предоставлять площадку для их высказываний, а слова Мохова должны стать основанием для повторного ареста.
РБК направил запросы в Генеральную прокуратуру и прокуратуру Рязанской области, а также обратился за комментарием к Екатерине Мартыновой.