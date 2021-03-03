Из колонии спустя почти 17 лет вышел «скопинский маньяк» Виктор Мохов

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Виктор Мохов, известный по публикациям в прессе как «скопинский маньяк», вышел на свободу после 17 лет заключения в колонии за похищение и сексуальное насилие в отношении двух несовершеннолетних девушек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Саратовской области, где Мохов отбывал наказание в колонии № 4.

В управлении ФСИН уточнили, что решением Пугачевского районного суда Саратовской области от 25 сентября 2020 года за ним установили административный надзор с ограничениями сроком на шесть лет и обязали дважды в месяц отмечаться в местной полиции.

Как уточняет «РИА Новости», он вышел из колонии и на поезде отправился в Рязанскую область, где жил до заключения под стражу. Согласно решению Пугачевского районного суда, следующие шесть лет ему нельзя посещать массовые мероприятия, выходить из дома после 22 часов, без разрешения выезжать за пределы района. Проживать после выхода из колонии он намерен в городе Скопине.

Мохов похитил двух несовершеннолетних девушек — 14-летнюю Екатерину М. и 17-летнюю Елену С. в Скопине в 2000 году. Он предложил подвезти их до дома, но вместо этого вывез их за город и запер в бункере, который заранее вырыл на территории своего участка. В бункере он 3,5 года избивал и насиловал девушек, одна из них трижды рожала детей от него. В 2004 году им удалось передать квартирантке Мохова записку с просьбой о помощи, и 4 мая 2004 года их освободили, а Мохова задержали. 30 августа 2005 года его приговорили к 16 годам и 10 месяцам лишения свободы.