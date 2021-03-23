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Пушкина попросила Краснова проверить слова «скопинского маньяка» о жертве

Оксана Пушкина
Оксана Пушкина (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Высказывание недавно освобожденного Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», в котором он предложил «заняться» своей бывшей жертвой, необходимо проверить. Соответствующий запрос в Генпрокуратуру направила депутат Госдумы и зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, пишет ТАСС.

«Недавно освобожденный так называемый «скопинский маньяк» Виктор Мохов заявил о намерении «помочь» зачать детей одной из его жертв. Вероятно, за все время отбывания наказания мужчина так и не осознал свою вину и не раскаивается в содеянном. Кроме того, его высказывания можно оценить как прямую угрозу девушке», — говорится в запросе.

Она попросила проверить высказывание Мохова и дать ему правовую оценку. В случае же выявления нарушений законодательства принять меры прокурорского реагирования.

РБК направил запрос в Генеральную прокуратуру России.

«Cкопинский маньяк» не вернулся в назначенный срок домой
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Фото:РБК / Youtube

В 2000 году Мохов похитил в Скопине (Рязанская область) двух несовершеннолетних девушек — 14-летнюю Екатерину М. и 17-летнюю Елену С. В течение 3,5 года он держал их в бункере на территории своего участка, избивал и насиловал. Одна из девушек трижды рожала от него. В 2004 году их освободили. В августе 2005-го Мохова приговорили к 16 годам и десяти месяцам лишения свободы.

В начале марта осужденный вышел на свободу. При этом, по решению Пугачевского районного суда Саратовской области, в течение шести лет в его отношении будет действовать административный надзор. Он не сможет выходить из дома после 22 часов и посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы района. Дважды в месяц он обязан отмечаться в полиции.

22 марта телеведущая и блогер Ксения Собчак выложила в YouTube интервью с Моховым. В нем он сказал, что нужно опять «заняться» одной из своих жертв Еленой Самохиной. «От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею», — сказал Мохов.

Кроме того, другая жертва маньяка Екатерина Мартынова в комментарии RT сказала, что осужденный пытался добавить ее в друзья во «ВКонтакте».

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