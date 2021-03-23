Пушкина попросила Краснова проверить слова «скопинского маньяка» о жертве
Высказывание недавно освобожденного Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», в котором он предложил «заняться» своей бывшей жертвой, необходимо проверить. Соответствующий запрос в Генпрокуратуру направила депутат Госдумы и зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, пишет ТАСС.
«Недавно освобожденный так называемый «скопинский маньяк» Виктор Мохов заявил о намерении «помочь» зачать детей одной из его жертв. Вероятно, за все время отбывания наказания мужчина так и не осознал свою вину и не раскаивается в содеянном. Кроме того, его высказывания можно оценить как прямую угрозу девушке», — говорится в запросе.
Она попросила проверить высказывание Мохова и дать ему правовую оценку. В случае же выявления нарушений законодательства принять меры прокурорского реагирования.
РБК направил запрос в Генеральную прокуратуру России.