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Бастрыкин поручил проверить слова «скопинского маньяка» в интервью Собчак

Ранее политики и общественники утверждали, что слова Мохова в интервью можно расценить как приготовление к совершению нового преступления. В нем бывший осужденный заявил, что нужно снова «помочь» одной из жертв зачать ребенка
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Global Look Press)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству управления СК по Рязанской области организовать процессуальную проверку по интервью недавно вышедшего из заключения Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», которое он дал журналистке Ксении Собчак.

«Накануне в СМИ было опубликовано интервью Мохова, который ранее отбывал наказание за особо тяжкие преступления против личности, вызвавшее широкий общественный резонанс. Журналисты и общественники обращают внимание правоохранительных органов на возможное приготовление нового преступления со стороны мужчины», — говорится в сообщении СК.

Следователям предстоит изучить высказывания Мохова и дать им правовую оценку.

Провести проверку в отношении слов Мохова, в частности, просила депутат Госдумы и зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Она указывала на то, что мужчина заявил о намерении «помочь» зачать детей одной из двух девушек, которых он похитил. «Вероятно, за все время отбывания наказания мужчина так и не осознал свою вину и не раскаивается в содеянном. Кроме того, его высказывания можно оценить как прямую угрозу девушке», — утверждала Пушкина.

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Кроме того, проверить высказывания Мохова попросили адвокаты проекта «Правовая инициатива», сообщает издание «Открытые медиа». Они полагают, что слова бывшего осужденного содержат признаки приготовления к изнасилованию и показывают, что он намерен «преследовать потерпевшую и совершить новые преступления».

Мохова приговорили в 2005 году к 16 годам и десяти месяцам лишения свободы. В 2000 году он похитил двух девушек 14 и 17 лет, которых в течение трех с половиной лет удерживал в бункере, избивал и насиловал. Одна из них родила от него трех детей. Девушек освободили в 2004 году.

В начале марта Мохов вышел из тюрьмы. Следующие шесть лет он должен будет регулярно отмечаться в полиции, не сможет покидать Скопинский район Рязанской области, где он живет, а также должен соблюдать некоторые другие ограничения.

После освобождения Мохов дал интервью Собчак, вызвавшее большой общественный резонанс. В нем, в частности, мужчина заявил, что нужно опять «заняться» одной из его жертв. «От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею», — сказал он.

Автор
Мария Лисицына
Александр Бастрыкин СК маньяк
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