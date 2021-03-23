Бастрыкин поручил проверить слова «скопинского маньяка» в интервью Собчак

Ранее политики и общественники утверждали, что слова Мохова в интервью можно расценить как приготовление к совершению нового преступления. В нем бывший осужденный заявил, что нужно снова «помочь» одной из жертв зачать ребенка

Александр Бастрыкин (Фото: Global Look Press)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству управления СК по Рязанской области организовать процессуальную проверку по интервью недавно вышедшего из заключения Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», которое он дал журналистке Ксении Собчак.

«Накануне в СМИ было опубликовано интервью Мохова, который ранее отбывал наказание за особо тяжкие преступления против личности, вызвавшее широкий общественный резонанс. Журналисты и общественники обращают внимание правоохранительных органов на возможное приготовление нового преступления со стороны мужчины», — говорится в сообщении СК.

Следователям предстоит изучить высказывания Мохова и дать им правовую оценку.

Провести проверку в отношении слов Мохова, в частности, просила депутат Госдумы и зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Она указывала на то, что мужчина заявил о намерении «помочь» зачать детей одной из двух девушек, которых он похитил. «Вероятно, за все время отбывания наказания мужчина так и не осознал свою вину и не раскаивается в содеянном. Кроме того, его высказывания можно оценить как прямую угрозу девушке», — утверждала Пушкина.