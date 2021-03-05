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«Cкопинский маньяк» не вернулся в назначенный срок домой

Освободившийся после заключения Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», не приехал в назначенный срок к себе домой. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Мохов в своем доме на Октябрьской улице города Скопина до конца дня 4 марта так и не появился, отмечает агентство со ссылкой на своего корреспондента. При этом в публикации уточняется, что возле здания все время дежурили сотрудники полиции.

В управлении МВД по Рязанской области ранее отмечали, что согласно предписанию, выданному в колонии № 4 Саратовской области, где Мохов отбывал наказание, мужчина должен приехать к месту жительства не позднее 4 марта. После этого в течение трех рабочих дней он должен встать на учет в органах МВД. Там добавили, что в случае нарушения предписания Мохову может грозить административная ответственность, а в случае повторения — уголовная.

Из колонии спустя почти 17 лет вышел «скопинский маньяк» Виктор Мохов
Общество
Фото:Владимир Песня / РИА Новости

Об освобождении Виктора Мохова, который известен по публикациям в прессе как «скопинский маньяк», в пресс-службе ФСИН сообщили 3 марта. Он вышел на свободу после 17 лет заключения в колонии за похищение и сексуальное насилие в отношении двух несовершеннолетних девушек.

«РИА Новости» тогда отмечало, что Мохов вышел из колонии и на поезде отправился в Рязанскую область, где жил до заключения под стражу. При этом, согласно решению суда, следующие шесть лет ему нельзя посещать массовые мероприятия, выходить из дома после 22 часов, а также без разрешения выезжать за пределы района.

Мохова приговорили к 17 годам лишения свободы в 2005 году, в 2012 году этот срок сократили до 16 лет и 10 месяцев. Как установило следствие, в 2000 году Мохов похитил двух несовершеннолетних девушек — 17-летнюю Елену и 14-летнюю Екатерину. После похищения он запер их в бункере, который заранее выкопал на территории своего участка. В бункере он 3,5 года избивал и насиловал девушек, одна из них трижды рожала детей от него. В 2004 году им удалось передать квартирантке Мохова записку с просьбой о помощи. 4 мая 2004 года девушек освободили, а Мохов был задержан.

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