«Cкопинский маньяк» не вернулся в назначенный срок домой

Освободившийся после заключения Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», не приехал в назначенный срок к себе домой. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Мохов в своем доме на Октябрьской улице города Скопина до конца дня 4 марта так и не появился, отмечает агентство со ссылкой на своего корреспондента. При этом в публикации уточняется, что возле здания все время дежурили сотрудники полиции.

В управлении МВД по Рязанской области ранее отмечали, что согласно предписанию, выданному в колонии № 4 Саратовской области, где Мохов отбывал наказание, мужчина должен приехать к месту жительства не позднее 4 марта. После этого в течение трех рабочих дней он должен встать на учет в органах МВД. Там добавили, что в случае нарушения предписания Мохову может грозить административная ответственность, а в случае повторения — уголовная.

Об освобождении Виктора Мохова, который известен по публикациям в прессе как «скопинский маньяк», в пресс-службе ФСИН сообщили 3 марта. Он вышел на свободу после 17 лет заключения в колонии за похищение и сексуальное насилие в отношении двух несовершеннолетних девушек.