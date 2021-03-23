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Общество ,  
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Глава Союза журналистов предложил запретить преступникам давать интервью

Так Владимир Соловьев отреагировал на выход интервью Ксении Собчак со «скопинским маньяком». По мнению главы СЖР, публикацию можно назвать провалом законодательства
Владимир Соловьев
Владимир Соловьев (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев предложил властям законодательно запретить «представителям преступного мира» давать интервью СМИ. Об этом он заявил на радиостанции «Говорит Москва», комментируя документальный фильм Ксении Собчак о «скопинском маньяке».

«Я бы предложил нашим законодателям внимательно присмотреться к этому случаю и подумать о том, как запретить подобным представителям преступного мира, даже, может быть, искупившим свою вину, но тем не менее, популяризировать свою деятельность и рассказывать на страницах газет и на экранах телевизоров о своих преступлениях», — сказал Соловьев.

По его мнению, ситуацию с выходом интервью можно назвать провалом законодательства. Глава СЖР сослался на американский опыт. «В Соединенных Штатах с 1977 года существует так называемый закон сына Сэма (англ. Son of Sam law), который запрещает преступникам, особенно совершившим тяжелые и страшные преступления, затем популяризировать себя, давать интервью журналистам, писать книги. Были случаи, когда тираж более полумиллиона экземпляров отправлялся под нож, и таких фактов немало», — пояснил он.

Речь идет о законе штата Нью-Йорк. Сын Сэма — псевдоним Дэвида Берковица, который был осужден за серию убийств. Законодатели опасались, что из-за частого обсуждения его истории в прессе мужчина может заключить выгодный контракт с писателем или режиссером.

Согласно действующей редакции закона, потерпевшие должны быть извещены должностными лицами, что осужденный может получить больше $10 тыс. в связи с публикацией обстоятельств преступления, и дать на это свое согласие.

По мнению Соловьева, разговор телеведущей со «скопинским маньяком» Виктором Моховым нельзя назвать журналистской работой. «Эту ситуацию нельзя рассматривать с точки зрения журналистики, скорее это скандальный шоу-бизнес. Сегодня я в разных источниках читал выражение, что можно вывезти девушку из «Дома-2», но нельзя «Дом-2» вывезти из девушки. Увы, наверное, это так. Конечно, это падение, наверное, ниже дна», — отметил Соловьев.

«Cкопинский маньяк» не вернулся в назначенный срок домой
Общество
Фото:РБК / Youtube

Руководитель комиссии СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности Николай Сванидзе не согласился с предложением Соловьева.

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«Преступники бывают разные. Мы можем далеко зайти, если запретим им давать интервью. Кому мы можем запретить? Маньякам? Хорошо. А политическим заключенным? Давайте запретим Навальному давать интервью, людям, осужденным по «дадинской» статье... Думаю, здесь нужно поступать по-другому — не давать синхроны, которые могут быть расценены как призыв к агрессии, как пропаганда каких-то антиконституционных, антисоциальных действий. Нужно не запрещать все квадратно-гнездовым способом, а действовать более точечно», — заявил РБК Сванидзе.

Из колонии спустя почти 17 лет вышел «скопинский маньяк» Виктор Мохов
Общество
Фото:Владимир Песня / РИА Новости

Такое ограничение может нарушать свободу слова, считает координатор благотворительного фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров, об этом он заявил РБК. «Это прямое нарушение права на свободу слова. У нас огромное количество осужденных незаконно. И получается, нужно запретить заключенным рассказывать, что происходит внутри? Это огромное поле для злоупотреблений. Если такой закон примут, насколько сложнее людям будет доносить, что происходит в местах лишения свободы. А там происходит кошмар», — считает представитель организации, которая признана в России иностранным агентом.

Мохов вышел из колонии 3 марта. Сообщалось, что он сел на поезд и направился в Скопин. Позже стало известно, что осужденный не вернулся домой в назначенный срок, хотя должен был отметиться в полиции. 5 марта он все-таки встал на учет. Телеканал «360» тогда сообщил со ссылкой на источник, что бывшего заключенного пригласили на съемки ток-шоу.

Мохов был приговорен к 17 годам лишения свободы в 2005-м. Как установило следствие, в 2000 году мужчина похитил двух несовершеннолетних девушек, 17-летнюю Елену и 14-летнюю Екатерину, и запер в бункере, который выкопал на территории своего участка. Мужчина 3,5 года избивал и насиловал обеих, одна из жертв трижды рожала от него детей. 4 мая 2004 года пленниц освободили, а Мохов был взят под стражу.

Авторы
Максим Ярыгин, Любовь Порываева
Союз журналистов России преступность журналистика Ксения Собчак
Материалы по теме
«Cкопинский маньяк» не вернулся в назначенный срок домой
Общество
Из колонии спустя почти 17 лет вышел «скопинский маньяк» Виктор Мохов
Общество
«Скопинский маньяк» Мохов пришел отметиться в отдел полиции
Общество
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