Собчак назвала правильной проверку «скопинского маньяка» после интервью

Журналистка Ксения Собчак, которая взяла интервью у недавно вышедшего из заключения Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», поддержала инициативу СК проверить высказывания Мохова. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«То, что СК проверит его [Мохова] после высказываний в нашем фильме — это хорошо и правильно. <...> В том числе и поэтому мы оставили все подобные высказывания, и надеемся что СК действительно воспользуется материалами этого интервью», — написала Собчак.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству управления СК по Рязанской области начать процессуальную проверку по интервью «скопинского маньяка», которое он дал Собчак.

Провести проверку в отношении слов Мохова, просила депутат Госдумы и зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Она указывала на то, что мужчина заявил о намерении «помочь» зачать детей одной из двух девушек, которых он похитил. «Вероятно, за все время отбывания наказания мужчина так и не осознал свою вину и не раскаивается в содеянном. Кроме того, его высказывания можно оценить как прямую угрозу девушке», — утверждала Пушкина.