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Общество ,  
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Главу тургруппы задержали после гибели девочки под лавиной в Хибинах

Лавина сошла в Хибинах, где находилась туристическая группа из 16 человек, вечером 22 марта. Под снежными завалами оказалась девочка 2008 года рождения, которая впоследствии погибла. Следователи возбудили два уголовных дела
Эвакуация детей попавших в снежный завал в Хибинах
Эвакуация детей попавших в снежный завал в Хибинах (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Руководитель туристической группы, которая попала под снежный завал в Хибинах, в результате чего погибла девочка, задержан. Об этом сообщает управление СК по Мурманской области.

«Руководитель туристической группы задержан», — говорится в сообщении.

Лавина сошла в Хибинах недалеко от поселка Имандра вечером 22 марта. Под обрушение снежного карниза попала туристическая группа, состоящая из 16 человек. Первоначально сообщалось о пострадавших. Позднее в региональном главке МЧС сообщили, что под снегом оказалась девочка из Санкт-Петербурга, а другие туристы не пострадали. На место выехали спасатели из ближайших населенных пунктов, в том числе кинологическая группа из Мурманска. К операции привлекались более 50 человек с техникой и снегоходами.

Объявленная погибшей после схода лавины в Хибинах девочка оказалась жива
Общество
Фото:Григорий Прусенко / РИА Новости

О состоянии девочки поступали противоречивые сведения: сначала в СК заявили, что она погибла, однако затем власти сообщили, что она выжила. В частности, об этом сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области, а позднее в пресс-службе губернатора Андрея Чибиса.

Позднее в СК подтвердили гибель девочки 2008 года рождения. В ведомстве отметили, что путаница о ее состоянии произошла из-за плохой связи. По факту смерти ребенка возбудили два уголовных дела: по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека) и по ч. 2 ст. 293 УК (халатность).

Спасатели в Хибинах нашли мертвой попавшую под лавину девочку
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Фото:МЧС РФ

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По данным следствия, туристическая группа была сформирована молодежной общественной организацией спортивного туризма и экстремальных видов спорта «СКИФ». Группа готовилась к участию во Всероссийской зимней «Туриаде 2021», ей руководил мужчина 1972 года рождения.

Как указывает СК, перед выходом в многодневный лыжный поход с несовершеннолетними в труднодоступную местность не были учтены ее сложный рельеф, состояние и объем снежного покрова. «На третий день похода в Хибинской тундре в 10 километрах от станции Имандра дети оказались в опасной близости от нависшей снежной массы на возвышенности, которая обрушилась при прохождении группы в непосредственной близости от нее», — отмечают следователи.

Автор
Михаил Юшков
Хибинские горы Мурманская область СК задержание гибель ребенка
Материалы по теме
После гибели девочки под лавиной в Хибинах завели второе уголовное дело
Общество
В Хибинах под сошедшей лавиной оказались туристы
Общество
Чибис сообщил об эвакуации детей снегоходами после схода лавины в Хибинах
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