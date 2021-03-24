Главу тургруппы задержали после гибели девочки под лавиной в Хибинах

Лавина сошла в Хибинах, где находилась туристическая группа из 16 человек, вечером 22 марта. Под снежными завалами оказалась девочка 2008 года рождения, которая впоследствии погибла. Следователи возбудили два уголовных дела

Эвакуация детей попавших в снежный завал в Хибинах (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Руководитель туристической группы, которая попала под снежный завал в Хибинах, в результате чего погибла девочка, задержан. Об этом сообщает управление СК по Мурманской области.

«Руководитель туристической группы задержан», — говорится в сообщении.

Лавина сошла в Хибинах недалеко от поселка Имандра вечером 22 марта. Под обрушение снежного карниза попала туристическая группа, состоящая из 16 человек. Первоначально сообщалось о пострадавших. Позднее в региональном главке МЧС сообщили, что под снегом оказалась девочка из Санкт-Петербурга, а другие туристы не пострадали. На место выехали спасатели из ближайших населенных пунктов, в том числе кинологическая группа из Мурманска. К операции привлекались более 50 человек с техникой и снегоходами.

О состоянии девочки поступали противоречивые сведения: сначала в СК заявили, что она погибла, однако затем власти сообщили, что она выжила. В частности, об этом сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области, а позднее в пресс-службе губернатора Андрея Чибиса.