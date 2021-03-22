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Спасатели в Хибинах нашли мертвой попавшую под лавину девочку

Медики пытались реанимировать девочку, но вернуть ее к жизни не удалось. Лавина сошла недалеко от поселка Имандра в Мурманской области, когда там проходила туристическая группа с детьми
Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ

Девочка 2008 года рождения, попавшая под снежные завалы в результате схода лавины в Мурманской области, найдена без признаков жизни. Об этом РБК сообщили в региональном главке МЧС.

ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета сообщили, что ребенок погиб. Однако в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области РБК заявили, что сейчас медики пытаются реанимировать ребенка.

«В настоящий момент проводятся реанимационные мероприятия, говорить о том, что он погиб, пока рано», — сообщили СК. Позже в Следственном комитете заявили, что медикам не удалось спасти девочку.

В Хибинах под сошедшей лавиной оказались туристы
Общество
Вид на Хибины&nbsp;с побережья озера Имандра

О сходе лавины в горном массиве Хибины стало известно вечером 22 марта. В Следственном комитете сообщили, что на необорудованном маршруте недалеко от поселка Имандра туристическая группа попала под обрушение снежного карниза.

В МЧС заявили, что под снегом оказалась девочка из Санкт-Петербурга, другие туристы не пострадали. На место выехали спасатели из ближайших населенных пунктов, в том числе кинологическая группа из Мурманска. К операции привлекались более 50 человек с техникой и снегоходами.

Кроме того, на двух участках автодороги в Мурманской области введено ограничение для всех видов транспорта.

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Авторы
Михаил Котляр, Елизавета Ламова
лавина Мурманская область ребенок смерть
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В Хибинах под сошедшей лавиной оказались туристы
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