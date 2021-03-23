Чибис сообщил об эвакуации детей снегоходами после схода лавины в Хибинах

Фото: Андрей Чибис / VK

Спасатели эвакуируют на снегоходах детей, оставшихся в Хибинах в результате схода лавины. Об этом сообщил во «ВКонтакте» губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Сейчас идет эвакуация детей снегоходами до точки сбора. На автобусе их привезут в Мончегорск», — написал губернатор.

Он добавил, что подготовлены места для размещения детей, организовано питание, а также мобилизованы медики. По словам Чибиса, лагерь туристов находится в труднодоступном месте и спасатели прорывались к детям всю ночь.

Также глава региона подтвердил смерть девочки, находившейся в крайне тяжелом состоянии после схода лавины, и выразил соболезнование родным и близким погибшей. Он отметил, что с родителями работают психологи МЧС, а из Санкт-Петербурга в Мурманск вылетает отец девочки.