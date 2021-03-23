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Чибис сообщил об эвакуации детей снегоходами после схода лавины в Хибинах

Фото: Андрей Чибис / VK
Фото: Андрей Чибис / VK

Спасатели эвакуируют на снегоходах детей, оставшихся в Хибинах в результате схода лавины. Об этом сообщил во «ВКонтакте» губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Сейчас идет эвакуация детей снегоходами до точки сбора. На автобусе их привезут в Мончегорск», — написал губернатор.

Он добавил, что подготовлены места для размещения детей, организовано питание, а также мобилизованы медики. По словам Чибиса, лагерь туристов находится в труднодоступном месте и спасатели прорывались к детям всю ночь.

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Сотрудники МЧС и Следственного комитета на месте схода лавины у ручья Маннепахк в Хибинах в районе Оленегорска

Также глава региона подтвердил смерть девочки, находившейся в крайне тяжелом состоянии после схода лавины, и выразил соболезнование родным и близким погибшей. Он отметил, что с родителями работают психологи МЧС, а из Санкт-Петербурга в Мурманск вылетает отец девочки.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщало, что вертолет со спасателями не смог приземлиться в районе схода лавины из-за сложного рельефа местности. «Там склон горы. Он улетел обратно в Мончегорск», — сказали в пресс-службе.

Лавина сошла в Хибинах (Кольский полуостров) недалеко от поселка Имандра вечером 22 марта. Под обрушение снежного карниза попала туристическая группа. В МЧС сообщали, что группа состояла из 16 человек, из них 13 — несовершеннолетние в возрасте от десяти до 15 лет. На место происшествия выехали спасатели из ближайших населенных пунктов. К операции привлекались более 50 человек с техникой и снегоходами.

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В Хибинах под сошедшей лавиной оказались туристы
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Вид на Хибины&nbsp;с побережья озера Имандра

Сначала в Следственном комитете заявили, что медики не смогли спасти 13-летнюю девочку, попавшую под лавину. Однако позже в министерстве информационной политики Мурманской области сообщили, что девочка жива, но находится в тяжелом состоянии. В СК объяснили, что первоначальная информация о гибели девочки поступила по неустойчивой телефонной связи от находящихся рядом с ней участников группы, передает «РИА Новости».

Утром 23 марта в пресс-службе следственного управления СК России по региону сообщили, что медики констатировали смерть девочки.

Мурманская область лавина Андрей Чибис эвакуация
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