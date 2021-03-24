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После гибели девочки под лавиной в Хибинах завели второе уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после смерти девочки 2008 года рождения под лавиной в Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Санкт-Петербургу.

Девочка из Санкт- Петербурга в составе группы из 16 человек, в которой 13 человек были несовершеннолетние в возрасте от десяти до 15 лет, попала под лавину в Хибинах (Кольский полуостров), в результате чего погибла.

Чибис сообщил об эвакуации детей снегоходами после схода лавины в Хибинах
Общество
Фото:Андрей Чибис / VK

«Нахождение несовершеннолетней потерпевшей в составе туристической группы в опасной зоне — месте обрушения снежного массива — и ее гибель стали следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами, также из числа сотрудников дома детского творчества, своих должностных обязанностей», — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, туристическая группа была сформирована молодежной общественной организацией спортивного туризма и экстремальных видов спорта «СКИФ» для участия во Всероссийской зимней «Туриаде 2021». Группой руководил мужчина 1972 года рождения.

Лавина сошла в Хибинах недалеко от поселка Имандра вечером 22 марта. Под обрушение снежного карниза попала туристическая группа. На место происшествия выехали спасатели из ближайших населенных пунктов, в том числе кинологическая группа из Мурманска. К операции привлекались более 50 человек с техникой и снегоходами.

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По факту гибели девочки было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

Мурманская область халатность уголовное дело смерть ребенка
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