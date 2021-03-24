После гибели девочки под лавиной в Хибинах завели второе уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после смерти девочки 2008 года рождения под лавиной в Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Санкт-Петербургу.

Девочка из Санкт- Петербурга в составе группы из 16 человек, в которой 13 человек были несовершеннолетние в возрасте от десяти до 15 лет, попала под лавину в Хибинах (Кольский полуостров), в результате чего погибла.

«Нахождение несовершеннолетней потерпевшей в составе туристической группы в опасной зоне — месте обрушения снежного массива — и ее гибель стали следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами, также из числа сотрудников дома детского творчества, своих должностных обязанностей», — говорится в сообщении СК.