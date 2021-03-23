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СК сообщил о смерти выжившей после схода лавины в Заполярье девочки

О состоянии девочки поступали противоречивые сведения: сначала в СК заявили, что она погибла, однако ночью власти сообщили, что она выжила. Ошибку объяснили плохой связью
Сотрудники МЧС и Следственного комитета на месте схода лавины у ручья Маннепахк в Хибинах в районе Оленегорска
Сотрудники МЧС и Следственного комитета на месте схода лавины у ручья Маннепахк в Хибинах в районе Оленегорска (Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС)

Девочка 2008 года рождения, попавшая под снежные завалы в результате схода лавины в Мурманской области, умерла. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

«От следователя с места поступила информация о том, что медики констатировали смерть ребенка», — сказали в управлении (цитата по ТАСС).

Накануне вечером в Следственном комитете заявили, что медикам не удалось спасти девочку, однако ночью в министерстве информационной политики Мурманской области сообщили, что девочка жива, но находится в тяжелом состоянии. В пресс-службе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса сообщили «Интерфаксу», что глава региона дозвонился до руководителя спасательной группы, который также сообщил, что девочка жива.

В СК позже объяснили, что ошибка произошла из-за плохой связи, передает «РИА Новости». «Первоначальная информация о гибели девочки поступила по неустойчивой телефонной связи от находящихся рядом с ней участников туристической группы», — заявили в ведомстве.

Объявленная погибшей после схода лавины в Хибинах девочка оказалась жива
Общество
Фото:Григорий Прусенко / РИА Новости
Лавина сошла в Хибинах (Кольский полуостров) недалеко от поселка Имандра вечером 22 марта. Под обрушение снежного карниза попала туристическая группа. В МЧС сообщали, что группа состояла из 16 человек, из них 13 — несовершеннолетние в возрасте от десяти до 15 лет. На место происшествия выехали спасатели из ближайших населенных пунктов, в том числе кинологическая группа из Мурманска. К операции привлекались более 50 человек с техникой и снегоходами.

По факту гибели девочки следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Автор
Анастасия Батманова
Заполярье лавина девочка
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Объявленная погибшей после схода лавины в Хибинах девочка оказалась жива
Общество
СК завел дело после гибели ребенка при сходе лавины в Мурманской области
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Спасатели в Хибинах нашли мертвой попавшую под лавину девочку
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