СК сообщил о смерти выжившей после схода лавины в Заполярье девочки
Девочка 2008 года рождения, попавшая под снежные завалы в результате схода лавины в Мурманской области, умерла. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
«От следователя с места поступила информация о том, что медики констатировали смерть ребенка», — сказали в управлении (цитата по ТАСС).
Накануне вечером в Следственном комитете заявили, что медикам не удалось спасти девочку, однако ночью в министерстве информационной политики Мурманской области сообщили, что девочка жива, но находится в тяжелом состоянии. В пресс-службе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса сообщили «Интерфаксу», что глава региона дозвонился до руководителя спасательной группы, который также сообщил, что девочка жива.
В СК позже объяснили, что ошибка произошла из-за плохой связи, передает «РИА Новости». «Первоначальная информация о гибели девочки поступила по неустойчивой телефонной связи от находящихся рядом с ней участников туристической группы», — заявили в ведомстве.
сошла в Хибинах (Кольский полуостров) недалеко от поселка Имандра вечером 22 марта. Под обрушение снежного карниза попала туристическая группа. В МЧС сообщали, что группа состояла из 16 человек, из них 13 — несовершеннолетние в возрасте от десяти до 15 лет. На место происшествия выехали спасатели из ближайших населенных пунктов, в том числе кинологическая группа из Мурманска. К операции привлекались более 50 человек с техникой и снегоходами.