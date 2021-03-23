СК сообщил о смерти выжившей после схода лавины в Заполярье девочки

О состоянии девочки поступали противоречивые сведения: сначала в СК заявили, что она погибла, однако ночью власти сообщили, что она выжила. Ошибку объяснили плохой связью

Сотрудники МЧС и Следственного комитета на месте схода лавины у ручья Маннепахк в Хибинах в районе Оленегорска (Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС)

Девочка 2008 года рождения, попавшая под снежные завалы в результате схода лавины в Мурманской области, умерла. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

«От следователя с места поступила информация о том, что медики констатировали смерть ребенка», — сказали в управлении (цитата по ТАСС).

Накануне вечером в Следственном комитете заявили, что медикам не удалось спасти девочку, однако ночью в министерстве информационной политики Мурманской области сообщили, что девочка жива, но находится в тяжелом состоянии. В пресс-службе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса сообщили «Интерфаксу», что глава региона дозвонился до руководителя спасательной группы, который также сообщил, что девочка жива.

В СК позже объяснили, что ошибка произошла из-за плохой связи, передает «РИА Новости». «Первоначальная информация о гибели девочки поступила по неустойчивой телефонной связи от находящихся рядом с ней участников туристической группы», — заявили в ведомстве.