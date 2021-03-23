Объявленная погибшей после схода лавины в Хибинах девочка оказалась жива

На месте схода находилась туристическая группа из 16 человек, под снежными завалами оказалась несовершеннолетняя девочка. В СК заявили, что она скончалась. По данному факту было возбуждено уголовное дело

Фото: Григорий Прусенко / РИА Новости

Девочка 2008 года рождения, которая была объявлена погибшей в результате схода лавины в Хибинах, жива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство информационной политики Мурманской области.

«Девочка жива, но со слов прибывших спасателей, [ее] состояние тяжелое», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса сообщили «Интерфаксу», что глава региона дозвонился до руководителя спасательной группы, который сообщил, что девочка жива.

По словам собеседника агентства, в настоящее время решается вопрос об эвакуации группы туристов. Один из рассматриваемых вариантов — применение вертолета.

Лавина сошла в Хибинах (Кольский полуостров) недалеко от поселка Имандра вечером 22 марта. Под обрушение снежного карниза попала туристическая группа. Первоначально сообщалось о пострадавших. Позднее в региональном главке МЧС сообщили, что под снегом оказалась девочка из Санкт-Петербурга, а другие туристы не пострадали. На место выехали спасатели из ближайших населенных пунктов, в том числе кинологическая группа из Мурманска. К операции привлекались более 50 человек с техникой и снегоходами.