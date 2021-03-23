Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 74,61 (+0,47) Инвестиции, 22 мар, 13:13
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 88,66 (+0,22) Инвестиции, 22 мар, 13:13
При стрельбе в магазине в США погибли полицейский и пять гражданских Общество, 04:14 Топливный союз заявил о рисках подорожания бензина на 14% Бизнес, 04:14 Из каких ингредиентов делают средства для ухода за кожей РБК Стиль и L’Oréal, 03:59 «Челси» напомнил об успехах клуба под руководством Абрамовича Спорт, 03:39 Объявленная погибшей после схода лавины в Хибинах девочка оказалась жива Общество, 03:38 Пользователи Google пожаловались на сбой в работе поисковика Технологии и медиа, 02:52 Фонд вместо смс: как финансируют долгосрочные проекты социальной медицины РБК и Фонд Потанина, 02:45 Instagram запустит в России функцию продажи товаров через публикации Технологии и медиа, 02:39 Неизвестный открыл стрельбу в магазине в США Общество, 02:28 Жену главы «Биотэка» Шпигеля арестовали по делу пензенского губернатора Общество, 01:50 Боррель назвал ответные санкции КНР против ЕС неприемлемыми Политика, 01:18 В ЕС назвали сложности для транспортировки российской вакцины «Спутник V» Политика, 01:14 Главный инфекционист США поменял мнение о российской вакцине против COVID Политика, 00:50 Джек Дорси продал с аукциона первый в истории твит за $2,9 млн Технологии и медиа, 00:09
Общество ,  
0 

Объявленная погибшей после схода лавины в Хибинах девочка оказалась жива

На месте схода находилась туристическая группа из 16 человек, под снежными завалами оказалась несовершеннолетняя девочка. В СК заявили, что она скончалась. По данному факту было возбуждено уголовное дело
Фото: Григорий Прусенко / РИА Новости
Фото: Григорий Прусенко / РИА Новости

Девочка 2008 года рождения, которая была объявлена погибшей в результате схода лавины в Хибинах, жива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство информационной политики Мурманской области.

«Девочка жива, но со слов прибывших спасателей, [ее] состояние тяжелое», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса сообщили «Интерфаксу», что глава региона дозвонился до руководителя спасательной группы, который сообщил, что девочка жива.

По словам собеседника агентства, в настоящее время решается вопрос об эвакуации группы туристов. Один из рассматриваемых вариантов — применение вертолета.

Лавина сошла в Хибинах (Кольский полуостров) недалеко от поселка Имандра вечером 22 марта. Под обрушение снежного карниза попала туристическая группа. Первоначально сообщалось о пострадавших. Позднее в региональном главке МЧС сообщили, что под снегом оказалась девочка из Санкт-Петербурга, а другие туристы не пострадали. На место выехали спасатели из ближайших населенных пунктов, в том числе кинологическая группа из Мурманска. К операции привлекались более 50 человек с техникой и снегоходами.

Спасатели в Хибинах нашли мертвой попавшую под лавину девочку
Общество
Фото:МЧС РФ

В МЧС уточняли, что группа состояла из 16 человек, из них 13 — несовершеннолетние в возрасте от десяти до 15 лет. В беседе с РБК в главке сообщили, что под снегом оказалась девочка 2008 года рождения, ее нашли без признаков жизни. В Следственном комитете заявили, что медикам не удалось спасти ребенка.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Рок-звезда бизнеса: как музыкант заработал миллиарды на логистике Почему сорвалось бегство банкиров во Флориду — Bloomberg

По факту гибели девочки следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Автор
Михаил Юшков
сход лавины Мурманская область Хибинские горы выжившие ребенок
Материалы по теме
В Хибинах под сошедшей лавиной оказались туристы
Общество
Спасатели в Хибинах нашли мертвой попавшую под лавину девочку
Общество
СК завел дело после гибели ребенка при сходе лавины в Мурманской области
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter