В Хибинах под сошедшей лавиной оказались туристы

В горном массиве Хибины на территории Мурманской области сошла лавина, под которой могли оказаться люди. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По данным «Интерфакса», под снежной лавиной, сошедшей недалеко от озера Имандра, оказалась девочка из Санкт-Петербурга 2008 года рождения, которая находилась там в составе туристической группы.

«На место отправились спасатели МАКАСЦ Кировск в количестве восьми человек. Также к реагированию привлечены спасатели АСС Мончегорска», — сообщил собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС глава Оленегорска Олег Самарский, на месте схода лавины могла находиться тургруппа из 15 человек, сейчас там работают спасатели.

«РИА Новости» со ссылкой на Следственный комитет сообщает, что туристическая группа попала под обрушение снежного карниза на необорудованном маршруте. В СК не исключили, что в результате инцидента могут быть пострадавшие.