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Глава «Альянса врачей» сообщила о проверке из-за ролика о коронавирусе

По словам Анастасии Васильевой, проверить ее полицию попросило Федеральное агентство новостей. Telegram-канал Baza отмечает, что главе «Альянса врачей» грозят административное дело и штраф
Анастасия Васильева (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Руководитель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева сообщила, что полиция попросила ее представить объяснительную, после того как Федеральное агентство новостей (ФАН) попросило правоохранительные органы провести проверку записанного Васильевой видеообращения к медикам, мобилизованным на борьбу «якобы с внебольничной пневмонией».

В своем обращении руководитель профсоюза отмечала, что внебольничная пневмония разбушевалась в России как раз в то время, когда во всем мире «бушует новый коронавирус», а врачей «заставляют скрывать реальную ситуацию».

«Чиновники хотят избежать паники, но паника возникает как раз потому, что люди чувствуют, как от них скрывают информацию. Рано или поздно власть запутается в своем вранье, а виноваты будем мы, медики», — заявила в своем обращении Васильева, призвав врачей не молчать и отказываться работать без средств полноценной защиты, в отсутствие которых они сами становятся разносчиками инфекции.

«Интерфакс» сообщил о задержании распространителей фейков о коронавирусе
Общество

Размещенный на сервисе YouTube ролик Васильевой посмотрело более 300 тыс. человек. Telegram-канал Baza отмечает, что в отношении главы «Альянса врачей» могут завести административное дело и оштрафовать ее, так как ролик «рассказывает неправду и сеет панику». В соответствии с ч. 9 ст. 13.15 КоАП распространение гражданами в информационно-телекоммуникационных сетях «заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений», создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка либо помех работе объектов жизнеобеспечения, карается штрафом до 100 тыс. руб.

«Многие меня спрашивают, а не боюсь ли я говорить правду. Не боюсь и никогда не буду бояться. Уголовным розыском меня не напугать.Теперь я послушаю, как они будут доказывать, что я говорю неправду и в России пневмонии мало, а наши тесты и медицина безупречны и эталонны. У медиков полно средств защиты, больницы отремонтированы и обеспечены всем необходимым», — написала Васильева на своей странице в сети Twitter.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России.

Росстат зафиксировал рост заболеваемости пневмонией в Москве
Общество

В середине марта Росстат по запросу РБК на основе информации Роспотребнадзора представил сводку о заболеваемости внебольничной пневмонией в Москве в январе 2019 и 2020 годов. Рост составил 37%, 6921 случай против 5058. 40% заразившихся в январе — дети и подростки до 17 лет. Ранее сообщалось также, что в России за год почти на 40% выросло число заболевших коклюшем, большинство случаев зафиксировано в Москве.

Путин посоветовал не верить фейкам о коронавирусе
Общество

18 марта президент России Владимир Путин призвал россиян не верить вбросам и фейкам о коронавирусе. «Все, что выдается в Москве, в других городах Министерством здравоохранения, — это все объективная информация, которой владеют сами эти органы власти. Так и будет в дальнейшем: она будет оперативной, максимально полноценной и абсолютно достоверной», — заверил глава государства.

В тот же день Роскомнадзор предупредил средства массовой информации (СМИ) и интернет-ресурсы об ответственности за ложные данные о заражении коронавирусом нового типа, пообещав принимать против распространителей фейков жесткие меры, вплоть до ограничения доступа и лишения лицензии.

23 марта Роскомнадзор сообщил, что администрация YouTube не выполнила требования об удалении материалов, содержащих распространявшуюся под видом достоверных сведений ложную информацию о коронавирусе, которая создавала угрозу массового нарушения общественного порядка.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Майя Бобенко
Теги: коронавирус
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