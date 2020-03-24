Глава «Альянса врачей» сообщила о проверке из-за ролика о коронавирусе

По словам Анастасии Васильевой, проверить ее полицию попросило Федеральное агентство новостей. Telegram-канал Baza отмечает, что главе «Альянса врачей» грозят административное дело и штраф

Анастасия Васильева (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Руководитель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева сообщила, что полиция попросила ее представить объяснительную, после того как Федеральное агентство новостей (ФАН) попросило правоохранительные органы провести проверку записанного Васильевой видеообращения к медикам, мобилизованным на борьбу «якобы с внебольничной пневмонией».

В своем обращении руководитель профсоюза отмечала, что внебольничная пневмония разбушевалась в России как раз в то время, когда во всем мире «бушует новый коронавирус», а врачей «заставляют скрывать реальную ситуацию».

«Чиновники хотят избежать паники, но паника возникает как раз потому, что люди чувствуют, как от них скрывают информацию. Рано или поздно власть запутается в своем вранье, а виноваты будем мы, медики», — заявила в своем обращении Васильева, призвав врачей не молчать и отказываться работать без средств полноценной защиты, в отсутствие которых они сами становятся разносчиками инфекции.

Размещенный на сервисе YouTube ролик Васильевой посмотрело более 300 тыс. человек. Telegram-канал Baza отмечает, что в отношении главы «Альянса врачей» могут завести административное дело и оштрафовать ее, так как ролик «рассказывает неправду и сеет панику». В соответствии с ч. 9 ст. 13.15 КоАП распространение гражданами в информационно-телекоммуникационных сетях «заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений», создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка либо помех работе объектов жизнеобеспечения, карается штрафом до 100 тыс. руб.