Роскомнадзор заявил о не удаленных с YouTube фейках по коронавирусу
Видеохостинг YouTube и социальная сеть Instagram не удалили недостоверные данные о распространении коронавируса в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Генпрокуратура потребовала удалить материалы в YouTube, Facebook, Instagram, «ВКонтакте», а также от «Эха Москвы» и «Говорит Магадан», отметили в Роскомнадзоре. В ведомстве сообщили, что все ресурсы исполнили требование Генпрокуратуры, кроме YouTube и Instagram.
По данным Роскомнадзора, размещенная на этих ресурсах информация распространялась под видом достоверных сведений, однако она была ложной и создавала угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности.
Роскомнадзор предупреждал, что если средства массовой информации и интернет-ресурсы будут распространять ложные данные о ситуации с коронавирусом в стране, то им грозит полное ограничение доступа к ресурсам либо лишение лицензий.