Роскомнадзор заявил о не удаленных с YouTube фейках по коронавирусу

Фото: Nicolas Armer / DPA / Global Look Press

Видеохостинг YouTube и социальная сеть Instagram не удалили недостоверные данные о распространении коронавируса в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Генпрокуратура потребовала удалить материалы в YouTube, Facebook, Instagram, «ВКонтакте», а также от «Эха Москвы» и «Говорит Магадан», отметили в Роскомнадзоре. В ведомстве сообщили, что все ресурсы исполнили требование Генпрокуратуры, кроме YouTube и Instagram.

По данным Роскомнадзора, размещенная на этих ресурсах информация распространялась под видом достоверных сведений, однако она была ложной и создавала угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности.

Роскомнадзор предупреждал, что если средства массовой информации и интернет-ресурсы будут распространять ложные данные о ситуации с коронавирусом в стране, то им грозит полное ограничение доступа к ресурсам либо лишение лицензий.