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Роскомнадзор заявил о не удаленных с YouTube фейках по коронавирусу

Фото: Nicolas Armer / DPA / Global Look Press

Видеохостинг YouTube и социальная сеть Instagram не удалили недостоверные данные о распространении коронавируса в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Генпрокуратура потребовала удалить материалы в YouTube, Facebook, Instagram, «ВКонтакте», а также от «Эха Москвы» и «Говорит Магадан», отметили в Роскомнадзоре. В ведомстве сообщили, что все ресурсы исполнили требование Генпрокуратуры, кроме YouTube и Instagram.

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По данным Роскомнадзора, размещенная на этих ресурсах информация распространялась под видом достоверных сведений, однако она была ложной и создавала угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности.

Роскомнадзор предупреждал, что если средства массовой информации и интернет-ресурсы будут распространять ложные данные о ситуации с коронавирусом в стране, то им грозит полное ограничение доступа к ресурсам либо лишение лицензий.

Следственный комитет уже начал проверку по статьям о клевете (ч. 4 ст. 128.1 УК) и об искажении информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей (ч.1 ст. 237 УК). Причиной стало распространение ложных данных о числе заболевших коронавирусом в стране.

Теги: Роскомнадзор, фейк, коронавирус
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