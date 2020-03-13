Росстат зафиксировал рост заболеваемости пневмонией в Москве

Почему больных пневмонией проверяют на коронавирус
В Москве всех заболевших проверяют на коронавирус.
По словам заведующего кафедрой инфекционных болезней Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Владимира Никифорова, хотя коронавирус вызывает осложнение в виде пневмонии, «у подавляющего большинства он протекает на уровне чихания и кашля». «Коронавирусная пневмония почти не отличима от гриппозной, у них абсолютно одинаковы клиника и патогенез — механизм развития болезни. Проверить, о какой именно пневмонии идет речь, возможно только с помощью лабораторной диагностики. Вероятно, сейчас именно для этих целей и проводятся обследования», — пояснил Никифоров.
Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 34. В стране за последние сутки нашли шесть новых заразившихся: четырех в Москве, одного в Калининграде и одного в Краснодарском крае.
Причины роста заболеваемости
Роста уровня заболеваемости пневмонией в России в 2020 году нет, и он сопоставим с прошлогодним показателем, считает главный эпидемиолог Минздрава академик РАН Николай Брико. Он отметил, что релевантно сравнивать показатели с разницей минимум в пять лет.
Академик подчеркнул, что необходимо решить вопрос с вакцинацией населения от пневмонии. «Есть проблемы со своевременностью начала вакцинации у детей по пневмококковой инфекции: она в значительном числе случаев происходит позже, не так, как прописано в Национальном календаре профилактических прививок. Со взрослыми ситуация хуже: за пять лет вакцинации против пневмококковой инфекции ее прошли порядка 1,9 млн человек, то есть 1,5% от общего количества», — сообщил он.
Брико также отметил, что, несмотря на тенденцию к снижению, смертность от пневмонии остается высокой, в группу риска попадают дети, пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями.
Главный внештатный пульмонолог Московской области Станислав Терпигорев пояснил РБК, что данные о росте заболеваемости могут говорить как об улучшении качества диагностики, так и об увеличении числа контактов с вирусоносителями во время роста заболеваемости гриппом.
«Катастрофического увеличения нет. Кроме того, увеличение может говорить о качестве диагностики: если пациентам чаще делают компьютерную томографию, даже небольшие изменения легочной ткани могут быть диагностированы как пневмония, хотя клинически это может не иметь отношения к острому инфекционному процессу. Количество пневмоний колеблется из года в год, что может быть связано с целым рядом факторов: уровнем иммунитета, вирусов, количеством солнечных дней в году», — считает он.
Пневмония — форма острой респираторной инфекции, для которой характерно поражение альвеол и соединительной ткани легких. Одним из наиболее распространенных возбудителей является пневмококк — бактерия из рода стрептококков. Чаще всего инфекции подвержены дети младше пяти лет и люди старше 65. Пневмония может передаваться воздушно-капельным путем и через кровь. Является одним из наиболее частых осложнений после гриппа.