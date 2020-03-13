Росстат зафиксировал рост заболеваемости пневмонией в Москве

Число заболевших воспалением легких в столице выросло в январе на 37% по сравнению с январем 2019 года, следует из данных, которые Роспотребнадзор предоставил в Росстат. Всех заболевших проверяют на коронавирус

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Как изменилось число заболевших пневмонией

По запросу РБК Росстат на основе информации Роспотребнадзора предоставил сводку о заболеваемости внебольничной пневмонией в Москве в январе 2019 и 2020 годов. Рост заболеваемости составил 37% — 6921 случай против 5058. Пик заболеваемости сезонными инфекциями, как правило, приходится на январь—февраль.

РБК направил запрос с просьбой предоставить сведения о заболеваемости пневмонией в феврале в департамент здравоохранения Москвы.

Внебольничная пневмония — воспаление легких, которое возникает у человека без контакта с медицинским учреждением. Эта разновидность заболевания обычно протекает легче, чем внутрибольничная пневмония, и предполагает терапию антибиотиками. Внутрибольничная пневмония провоцируется флорой, которая содержится в медицинском учреждении (так называемая больничная инфекция). Она может быть устойчива к большинству антибиотиков, поэтому чаще может приводить к летальному исходу.

По всей России в январе 2020 года внебольничной пневмонией заболели 90,1 тыс. человек. Рост числа заболевших по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — 3%. РБК запросил в Росстате данные за февраль 2020 года. Заболеваемость ОРВИ, по данным Роспотребнадзора, в январе 2020 года осталась на уровне 2019 года — около 351 тыс. случаев.