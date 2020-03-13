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Росстат зафиксировал рост заболеваемости пневмонией в Москве

Число заболевших воспалением легких в столице выросло в январе на 37% по сравнению с январем 2019 года, следует из данных, которые Роспотребнадзор предоставил в Росстат. Всех заболевших проверяют на коронавирус
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Как изменилось число заболевших пневмонией

По запросу РБК Росстат на основе информации Роспотребнадзора предоставил сводку о заболеваемости внебольничной пневмонией в Москве в январе 2019 и 2020 годов. Рост заболеваемости составил 37% — 6921 случай против 5058. Пик заболеваемости сезонными инфекциями, как правило, приходится на январь—февраль.

РБК направил запрос с просьбой предоставить сведения о заболеваемости пневмонией в феврале в департамент здравоохранения Москвы.

Внебольничная пневмония — воспаление легких, которое возникает у человека без контакта с медицинским учреждением. Эта разновидность заболевания обычно протекает легче, чем внутрибольничная пневмония, и предполагает терапию антибиотиками.

Внутрибольничная пневмония провоцируется флорой, которая содержится в медицинском учреждении (так называемая больничная инфекция). Она может быть устойчива к большинству антибиотиков, поэтому чаще может приводить к летальному исходу.

По всей России в январе 2020 года внебольничной пневмонией заболели 90,1 тыс. человек. Рост числа заболевших по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — 3%. РБК запросил в Росстате данные за февраль 2020 года. Заболеваемость ОРВИ, по данным Роспотребнадзора, в январе 2020 года осталась на уровне 2019 года — около 351 тыс. случаев.

Почему больных пневмонией проверяют на коронавирус

В Москве всех заболевших проверяют на коронавирус.

По словам заведующего кафедрой инфекционных болезней Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Владимира Никифорова, хотя коронавирус вызывает осложнение в виде пневмонии, «у подавляющего большинства он протекает на уровне чихания и кашля». «Коронавирусная пневмония почти не отличима от гриппозной, у них абсолютно одинаковы клиника и патогенез — механизм развития болезни. Проверить, о какой именно пневмонии идет речь, возможно только с помощью лабораторной диагностики. Вероятно, сейчас именно для этих целей и проводятся обследования», — пояснил Никифоров.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 34. В стране за последние сутки нашли шесть новых заразившихся: четырех в Москве, одного в Калининграде и одного в Краснодарском крае.

Причины роста заболеваемости

Роста уровня заболеваемости пневмонией в России в 2020 году нет, и он сопоставим с прошлогодним показателем, считает главный эпидемиолог Минздрава академик РАН Николай Брико. Он отметил, что релевантно сравнивать показатели с разницей минимум в пять лет.

Академик подчеркнул, что необходимо решить вопрос с вакцинацией населения от пневмонии. «Есть проблемы со своевременностью начала вакцинации у детей по пневмококковой инфекции: она в значительном числе случаев происходит позже, не так, как прописано в Национальном календаре профилактических прививок. Со взрослыми ситуация хуже: за пять лет вакцинации против пневмококковой инфекции ее прошли порядка 1,9 млн человек, то есть 1,5% от общего количества», — сообщил он.

Брико также отметил, что, несмотря на тенденцию к снижению, смертность от пневмонии остается высокой, в группу риска попадают дети, пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями.

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Главный внештатный пульмонолог Московской области Станислав Терпигорев пояснил РБК, что данные о росте заболеваемости могут говорить как об улучшении качества диагностики, так и об увеличении числа контактов с вирусоносителями во время роста заболеваемости гриппом.

«Катастрофического увеличения нет. Кроме того, увеличение может говорить о качестве диагностики: если пациентам чаще делают компьютерную томографию, даже небольшие изменения легочной ткани могут быть диагностированы как пневмония, хотя клинически это может не иметь отношения к острому инфекционному процессу. Количество пневмоний колеблется из года в год, что может быть связано с целым рядом факторов: уровнем иммунитета, вирусов, количеством солнечных дней в году», — считает он.

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Пневмония — форма острой респираторной инфекции, для которой характерно поражение альвеол и соединительной ткани легких. Одним из наиболее распространенных возбудителей является пневмококк — бактерия из рода стрептококков. Чаще всего инфекции подвержены дети младше пяти лет и люди старше 65. Пневмония может передаваться воздушно-капельным путем и через кровь. Является одним из наиболее частых осложнений после гриппа.

Авторы: Егор Губернаторов, Дада Линделл
Теги: пневмония, вакцинация детей
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