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Количество заболевших коклюшем в России за год выросло на 40%

В России за год почти на 40% выросло число заболевших коклюшем, большая часть случаев зафиксирована в Москве. Главный эпидемиолог Минздрава уверен, что одна из основных причин этого — отказ родителей делать прививки детям
Фото: Михаил Плецкий / Global Look Press

Число заболевших коклюшем в России в 2019 году составило 14 406 человек, что почти на 40% больше, чем в 2018 году (10 421 заболевших). По сравнению с 2017 годом заболеваемость коклюшем выросла в 2,7 раза, выяснил РБК, проанализировав данные Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях за последние четыре года. Данные по запросу редакции предоставил Росстат.

В январе 2020 года в России заболели коклюшем 1758 человек. Большая часть из них (89%) — дети до 14 лет.

Несмотря на то что прививки от коклюша сделаны более чем 95% населения, заболеваемость им в стране продолжает расти, подтвердил РБК главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико. По его словам, треть заболевших детей прошли полный курс вакцинации, почти половина — не прививались. Согласно календарю профилактических прививок от коклюша прививают в возрасте трех месяцев, четырех с половиной месяца и полутора лет.

«В настоящее время выявлено, что уже через четыре-пять лет после вакцинации иммунитет ослабевает, и человек вновь становится уязвимым по отношению к коклюшу. В связи с этим более половины всех случаев коклюша в России регистрируется у детей в возрасте от трех до 14 лет», — рассказал он.

Одной из причин роста числа заболевших Брико называет отсутствие своевременной вакцинации у детей. «При анализе статистических форм выявлено, что на первом году жизни своевременно вакцинированы в 2014–2016 годах менее 50% детей, необходимый уровень — более 95% — в некоторых регионах не достигается даже к двум годам», — подчеркнул академик. По мнению главного эпидемиолога, всплеск заболевания произошел из-за того, что родители отказываются от вакцинаций, а также из-за несвоевременного проведения прививок.

Четверть всех заболевших в январе 2019 года приходилась на Москву, показывают данные Роспотребнадзора. Академик Брико утверждает, что уровни заболеваемости в Санкт-Петербурге и Воронежской области еще выше. А в тех регионах, где не фиксируются заболевания коклюшем, — это Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесия, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ — может быть просто недостаточная диагностика, считает он.

Коклюш — это бактериальная инфекция, основным симптомом которой является спазматический кашель. Возбудителем является бактерия Bordetella pertussis, которая передается воздушно-капельным путем. По данным ВОЗ, в развивающихся странах смертность при коклюше может достигать 1% среди детей до пяти лет. В основном от коклюша прививают детей до пяти лет, однако в некоторых странах есть дополнительная вакцинация в подростковом возрасте и среди беременных женщин. Наиболее частым осложнением коклюша является пневмония. Надежным средством специфической профилактики коклюша является вакцина.

Автор: Дада Линделл
Теги: эпидемия, заболеваемость, Роспотребнадзор, открытые данные
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