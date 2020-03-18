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Роскомнадзор пригрозил СМИ лишением лицензий за фейки о коронавирусе

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Роскомнадзор предупредил средства массовой информации (СМИ) и интернет-ресурсы об ответственности за распространение ложных данных о распространении нового типа коронавируса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

В службе сообщили, что в России выявили подобные случаи распространения недостоверных данных, «сеющих панику и провоцирующих общественное беспокойство» среди граждан страны.

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Ведомство примет против нарушителей положений закона «Об информации» жесткие меры, заявили в ведомстве. В частности, может полностью и немедленно ограничить доступ к ресурсам и лишить их лицензий.

В Роскомнадзоре отметили, что круглосуточно следят за соцсетями, видеохостингами, телерадиовещательными компаниями и всеми средствами массовой коммуникации, а также находятся в постоянном контакте с Генпрокуратурой и другими правоохранительными органами.

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Ранее в марте Роскомнадзор сообщил, что в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook по требованию Генпрокуратуры удалили недостоверную информацию о распространении новой коронавирусной инфекции в России. Генпрокуратура выявила в этих соцсетях фейковые сообщения о десятках тысяч заболевших в стране.

Эксперты Group-IB отмечали, что в интернете начали появляться ложные сообщения о том, что власти якобы скрывают данные о массовом заражении москвичей коронавирусом. В компании заявляли, что голосовое сообщение о 20 тыс. заболевших распространяли через «ВКонтакте» и мессенджер WhatsApp.

Теги: Роскомнадзор, коронавирус
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