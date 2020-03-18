Роскомнадзор пригрозил СМИ лишением лицензий за фейки о коронавирусе

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Роскомнадзор предупредил средства массовой информации (СМИ) и интернет-ресурсы об ответственности за распространение ложных данных о распространении нового типа коронавируса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

В службе сообщили, что в России выявили подобные случаи распространения недостоверных данных, «сеющих панику и провоцирующих общественное беспокойство» среди граждан страны.

Ведомство примет против нарушителей положений закона «Об информации» жесткие меры, заявили в ведомстве. В частности, может полностью и немедленно ограничить доступ к ресурсам и лишить их лицензий.

В Роскомнадзоре отметили, что круглосуточно следят за соцсетями, видеохостингами, телерадиовещательными компаниями и всеми средствами массовой коммуникации, а также находятся в постоянном контакте с Генпрокуратурой и другими правоохранительными органами.