Путин на коллегии ФСБ предупредил о новых провокациях против России

Президент заявил, что против страны ведется «целенаправленная информационная кампания» с бездоказательными обвинениями, в том числе связанная с пандемией коронавируса. По его словам, готовятся новые провокации в этой сфере

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Против России готовятся новые провокации, связанные с борьбой с пандемией коронавируса, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ, которое проходит в очном формате. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

По словам Путина, против России ведется «целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями». В том числе проводятся попытки поставить под сомнение достижения российской медицины в борьбе с коронавирусом.

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«Кстати говоря, многие наши партнеры весьма доброжелательно относятся к нашим результатам в этой сфере, готовы с нами сотрудничать, и мы, кстати говоря, приветствуем такой настрой. <...> Тем не менее, вы знаете, очень много попыток предпринималось и предпринимается, и благодарю вас за информацию, которую вы передаете политическому руководству страны по поводу того, что планируются некоторые провокации в этой сфере», — сказал президент.