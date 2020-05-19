Власти Москвы разъяснили NYT статистику по смертности от коронавируса

Глава депздрава Алексей Хрипун заверил, что столичные власти уверены в точности своих данных. Он указал, что Москва готова поделиться опытом с другими странами

Фото: Павел Головкин / AP

Газета The New York Times (NYT) на своем сайте опубликовала письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции, в котором тот прокомментировал ее материал о занижении властями статистики смертности от коронавирусной инфекции.

По словам главы московского депздрава, опубликованная статистика количества смертей в Москве позволила некоторым изданиям предположить, что рост числа летальных исходов связан именно с COVID-19. «Но цифры сами по себе не говорят о причине смерти», — указал он.

По словам Хрипуна, смертность в столице в апреле 2020 года (11 846 человек) превысила показатель апреля 2019-го на 1841. «Но по сравнению с апрелем 2018 года рост составил лишь 985. Наши исследования показывают, что 639 апрельских смертей были вызваны коронавирусом», — написал он.

Глава столичного депздрава также подчеркнул, что власти уверены в точности своих данных, поскольку в каждом случае делается вскрытие. «Повышение показателей смертности вполне естественно при распространении острых респираторных заболеваний, из-за которых возникают осложнения хронических болезней», — объяснил он.