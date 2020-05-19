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Власти Москвы разъяснили NYT статистику по смертности от коронавируса

Глава депздрава Алексей Хрипун заверил, что столичные власти уверены в точности своих данных. Он указал, что Москва готова поделиться опытом с другими странами
Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

Газета The New York Times (NYT) на своем сайте опубликовала письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции, в котором тот прокомментировал ее материал о занижении властями статистики смертности от коронавирусной инфекции.

По словам главы московского депздрава, опубликованная статистика количества смертей в Москве позволила некоторым изданиям предположить, что рост числа летальных исходов связан именно с COVID-19. «Но цифры сами по себе не говорят о причине смерти», — указал он.

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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

По словам Хрипуна, смертность в столице в апреле 2020 года (11 846 человек) превысила показатель апреля 2019-го на 1841. «Но по сравнению с апрелем 2018 года рост составил лишь 985. Наши исследования показывают, что 639 апрельских смертей были вызваны коронавирусом», — написал он.

Глава столичного депздрава также подчеркнул, что власти уверены в точности своих данных, поскольку в каждом случае делается вскрытие. «Повышение показателей смертности вполне естественно при распространении острых респираторных заболеваний, из-за которых возникают осложнения хронических болезней», — объяснил он.

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«Другие страны также публикуют статистику, из которой следует, что число смертей от COVID-19 меньше, чем общее повышение смертности. Но если бы даже все апрельские смерти в Москве были связаны с коронавирусом, то число летальных исходов в городе все равно было бы меньше, чем в Нью-Йорке или Лондоне», — добавил чиновник.

Напоследок Хрипун заявил, что московские власти готовы делиться опытом с российскими и зарубежными экспертами.

NYT опубликовала материал о том, что число смертей от коронавируса в Москве и других регионах России может быть выше, чем по официальной статистике, в начале прошлой недели. В частности, газета привела слова независимого демографа Алексея Ракши, заявившего, что в Москве не было зарегистрировано около 70% случаев летальных исходов из-за коронавируса, а в других российских регионах такими оказалось порядка 80% случаев. В статье также приводилось заявление старшего научного сотрудника Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Татьяны Михайловой, которая сказала, что показатели смертности в Москве за апрель намного выше, чем в среднем в том же месяце за последнее десятилетие. «Ясно одно: число жертв COVID-19, возможно, почти в три раза превышает официальные данные», — заявила она, добавив, что для получения точного числа необходимо произвести дополнительные расчеты.

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Фото: Yara Nardi / Reuters


Вице-президент по коммуникациям The New York Times Дэниэль Роудс позже заявил, что нет оснований оспаривать данные, приведенные в материале. По его словам, статья была основана на данных, «опубликованных официальным государственным ведомством», а также на интервью с экспертами нескольких государственных институтов.

Реагируя на материал в The New York Times и похожую статью в английской газете Financial Times (FT), в Госдуме призвали Министерство иностранных дел принять меры в отношении журналистов NYT и FT вплоть до лишения аккредитаций.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что СМИ при публикации подобных материалов будут придерживаться журналистской этики. «Это не шутки, это жизни людей. И играть ими я считаю возмутительным», — заявил он в интервью РБК.

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о летальных исходах из-за последствий коронавируса. Она объяснила это тарифами, которые установлены на оказание медицинской помощи, связанной с заболеванием вследствие заражения этой инфекцией. Голикова добавила, что общие показатели смертности в апреле будут доступны только в конце мая. Она также отметила, что смертность от коронавирусной инфекции в России в семь раз ниже, чем в среднем во всем мире.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Москва, смертность
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