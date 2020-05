Власти Москвы разъяснили NYT статистику по смертности от коронавируса

«Другие страны также публикуют статистику, из которой следует, что число смертей от COVID-19 меньше, чем общее повышение смертности. Но если бы даже все апрельские смерти в Москве были связаны с коронавирусом, то число летальных исходов в городе все равно было бы меньше, чем в Нью-Йорке или Лондоне», — добавил чиновник.

Напоследок Хрипун заявил, что московские власти готовы делиться опытом с российскими и зарубежными экспертами.

NYT опубликовала материал о том, что число смертей от коронавируса в Москве и других регионах России может быть выше, чем по официальной статистике, в начале прошлой недели. В частности, газета привела слова независимого демографа Алексея Ракши, заявившего, что в Москве не было зарегистрировано около 70% случаев летальных исходов из-за коронавируса, а в других российских регионах такими оказалось порядка 80% случаев. В статье также приводилось заявление старшего научного сотрудника Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Татьяны Михайловой, которая сказала, что показатели смертности в Москве за апрель намного выше, чем в среднем в том же месяце за последнее десятилетие. «Ясно одно: число жертв COVID-19, возможно, почти в три раза превышает официальные данные», — заявила она, добавив, что для получения точного числа необходимо произвести дополнительные расчеты.

Вице-президент по коммуникациям The New York Times Дэниэль Роудс позже заявил , что нет оснований оспаривать данные, приведенные в материале. По его словам, статья была основана на данных, «опубликованных официальным государственным ведомством», а также на интервью с экспертами нескольких государственных институтов.

Реагируя на материал в The New York Times и похожую статью в английской газете Financial Times (FT), в Госдуме призвали Министерство иностранных дел принять меры в отношении журналистов NYT и FT вплоть до лишения аккредитаций.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что СМИ при публикации подобных материалов будут придерживаться журналистской этики. «Это не шутки, это жизни людей. И играть ими я считаю возмутительным», — заявил он в интервью РБК.

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о летальных исходах из-за последствий коронавируса. Она объяснила это тарифами, которые установлены на оказание медицинской помощи, связанной с заболеванием вследствие заражения этой инфекцией. Голикова добавила, что общие показатели смертности в апреле будут доступны только в конце мая. Она также отметила, что смертность от коронавирусной инфекции в России в семь раз ниже, чем в среднем во всем мире.