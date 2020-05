Bloomberg объяснил смену заголовка статьи о смертности от COVID в России

Через некоторое время издание во второй раз сменило название на «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19».

В начале прошлой недели сразу два издания — Financial Times и The New York Times — опубликовали статьи, где предположили, что Россия занижает уровень смертности от коронавируса. Financial Times написала, что реальное количество умерших людей может быть на 70% больше, чем в официальных сводках.

В России категорически опровергли эти предположения. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в стране никогда не манипулировали со статистикой и сообщила, что в России уровень летальности от COVID-19 в 7,6 раза ниже, чем средний по миру.

Материал дополняется.