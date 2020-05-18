Bloomberg объяснил смену заголовка статьи о смертности от COVID в России

Агентство Bloomberg внесло изменения в заголовок статьи о смертности от коронавируса в России для того, чтобы он лучше соответствовал содержанию опубликованного материала, сообщили РБК в издании.

«Мы внесли корректировки в заголовок, чтобы он лучше соответствовал содержанию статьи, после того как еще раз изучили использованные формулировки и перевод на русский. Мы не вносили изменений в саму статью и остаемся приверженными ее содержанию», — сообщил представитель Bloomberg.

Статья, о которой идет речь, была опубликована 13 мая под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». В ней агентство сравнивает смертность от коронавируса в России со смертностью в других странах, в том числе в тех, которые входят в десятку с самым высоким уровнем заражаемости. Авторы отмечают, что Россия — единственная страна с уровнем смертности ниже 1%, тогда как в Испании, Франции и Великобритании этот показатель варьируется от 12% до 14%, а в США равен 6%. В статье приводится мнение неназванного российского чиновника, знакомого с регистрацией умерших больных с коронавирусом, который объяснил такой уровень смертности способом подсчета.

На заголовок статьи обратила внимание представитель МИД Мария Захарова в раскритиковала его на своей странице в Facebook. Позже она обновила пост, написав, что издание изменило заголовок на «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских». По мнению Захаровой, агентство осознало, «что заголовок жуткий».