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Пандемия коронавируса ,  
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Bloomberg объяснил смену заголовка статьи о смертности от COVID в России

Агентство Bloomberg внесло изменения в заголовок статьи о смертности от коронавируса в России для того, чтобы он лучше соответствовал содержанию опубликованного материала, сообщили РБК в издании.

«Мы внесли корректировки в заголовок, чтобы он лучше соответствовал содержанию статьи, после того как еще раз изучили использованные формулировки и перевод на русский. Мы не вносили изменений в саму статью и остаемся приверженными ее содержанию», — сообщил представитель Bloomberg.

Статья, о которой идет речь, была опубликована 13 мая под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». В ней агентство сравнивает смертность от коронавируса в России со смертностью в других странах, в том числе в тех, которые входят в десятку с самым высоким уровнем заражаемости. Авторы отмечают, что Россия — единственная страна с уровнем смертности ниже 1%, тогда как в Испании, Франции и Великобритании этот показатель варьируется от 12% до 14%, а в США равен 6%. В статье приводится мнение неназванного российского чиновника, знакомого с регистрацией умерших больных с коронавирусом, который объяснил такой уровень смертности способом подсчета.

Bloomberg изменил заголовок статьи о смертности после критики России
Общество
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На заголовок статьи обратила внимание представитель МИД Мария Захарова в раскритиковала его на своей странице в Facebook. Позже она обновила пост, написав, что издание изменило заголовок на «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских». По мнению Захаровой, агентство осознало, «что заголовок жуткий».

Через некоторое время издание во второй раз сменило название на «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19».

В начале прошлой недели сразу два издания — Financial Times и The New York Times — опубликовали статьи, где предположили, что Россия занижает уровень смертности от коронавируса. Financial Times написала, что реальное количество умерших людей может быть на 70% больше, чем в официальных сводках.

В России категорически опровергли эти предположения. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в стране никогда не манипулировали со статистикой и сообщила, что в России уровень летальности от COVID-19 в 7,6 раза ниже, чем средний по миру.

Материал дополняется.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Полина Химшиашвили, Мария Лисицына
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