Facebook на сутки заблокировал аккаунт Рогозина

По словам главы «Роскосмоса», его страницу заблокировали за нарушение норм сообщества

Дмитрий Рогозин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Facebook заблокировал страницу генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина на сутки после того, как он прокомментировал публикацию экс-посла США в России Майкла Макфола. Об этом глава госкорпорации заявил «РИА Новости».

«Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся «свобода слова» на американский манер», — сообщил он.

Ранее Макфол опубликовал в Twitter несколько постов на тему демократии в России.

Рогозин прокомментировал его посты в Facebook. Он написал, что «американцы окончательно охамели», призвал не «строить из себя учителей» и призвал не вмешиваться во внутренние дела другого государства. После этого его публикацию удалили.

«Резкая реакция некоторых российских правительственных чиновников в моей ленте сегодня поразительны и новы. Признак того, что [президент России Владимир] Путин и его друзья нервничают?», — написал бывший американский посол.