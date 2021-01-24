В Петербурге задержали напавшего на сотрудников ДПС в ходе акции протеста

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Санкт-Петербурге полиция задержала напавшего на сотрудников ДПС на Сенатской площади в ходе акции протеста 23 января. Об этом сообщает телеканал 78.RU со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В главке рассказали, что 36-летний мужчина был задержан около 02:00 24 января недалеко от места жительства на улице Даниила Хармса. По данным полиции, он работает ИT-специалистом в коммерческой фирме.

«Днем 23 января мужчина запрыгнул на эвакуатор, а когда один из инспекторов попытался его оттуда снять, ударил полицейского», — отметили в ведомстве. При попытке задержания он нанес удар еще одному полицейскому и скрылся.

В результате происшествия пострадали два сотрудника ДПС, им понадобилась медицинская помощь. По данному факту завели дело по ст. 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти».