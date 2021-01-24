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В Петербурге задержали напавшего на сотрудников ДПС в ходе акции протеста

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Санкт-Петербурге полиция задержала напавшего на сотрудников ДПС на Сенатской площади в ходе акции протеста 23 января. Об этом сообщает телеканал 78.RU со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В главке рассказали, что 36-летний мужчина был задержан около 02:00 24 января недалеко от места жительства на улице Даниила Хармса. По данным полиции, он работает ИT-специалистом в коммерческой фирме.

«Днем 23 января мужчина запрыгнул на эвакуатор, а когда один из инспекторов попытался его оттуда снять, ударил полицейского», — отметили в ведомстве. При попытке задержания он нанес удар еще одному полицейскому и скрылся.

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В результате происшествия пострадали два сотрудника ДПС, им понадобилась медицинская помощь. По данному факту завели дело по ст. 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти».

В Санкт-Петербурге, как и в других городах России, 23 января прошла массовая акция протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 30 суток. Сторонники Навального попытались собраться на Сенатской площади, но полиции удалось вытеснить людей оттуда. После этого они направились на Невский проспект. Всего было задержано 523 человека, по данным «ОВД-Инфо».

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