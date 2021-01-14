Захарова сравнила блокировку Трампа с ядерным взрывом в киберпространстве

Мария Захарова (Фото: Global Look Press)

Блокировка аккаунтов президента США Дональда Трампа в социальных сетях нанесла удар по западным демократическим ценностям и дала «железобетонные аргументы» как сторонникам даркнета, так поборникам жесткой цензуры, заявила в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Свой пост она озаглавила вольным пересказом строчки из композиции группы Pink Floyd, которая звучит как «Учителя, оставьте детей в покое» (Teachers, leave them kids alone!).

«Решение американских интернет-платформ о блокировке главы государства можно сравнить с ядерным взрывом в кибер-среде: не столь страшны разрушения, сколь последствия. Нанесен удар по декларируемым западным сообществом демократическим ценностям», — написала Захарова.

«Одним махом железобетонный аргумент в отстаивании своих подходов получили как апологеты «Даркнета», так и поборники жесткой цензуры; началась перекройка медиарынка и крупнейшая цифровая миграция», — отметила представитель МИДа.