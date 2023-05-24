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Раскол церкви ,  
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Православная церковь Украины решила перейти на новоюлианский календарь

Архиерейский собор ПЦУ одобрил переход на новоюлианский церковный календарь
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Православная церковь Украины  с 1 сентября перейдет на новоюлианский церковный календарь, в соответствии с которым Рождество на Украине будут праздновать 25 декабря.

«Решением Архиерейского Собора поместной Украинской Православной церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания 24 мая 2023 года утверждено постановление о календарном вопросе, в котором определен переход на новоюлианский календарь с 1 сентября этого года», — говорится в сообщении ПЦУ в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Прихожане этой церкви, которую в Москве называют раскольничьей, теперь Рождество будут отмечать 25 декабря вместо 7 января, Покров Пресвятой Богородицы — 1 октября вместо 14 октября, Крещение Господне — 6 января вместо 19 января и День Святителя Николая — 6 декабря вместо 19 декабря. Празднование Пасхи останется без изменений. Троицу будут праздновать на 50-й день после Пасхи.

Общее употребление новоюлианского календаря будет введено в ПЦУ с 1 сентября этого года, когда начинается новый церковный год.

В то же время ПЦУ сохранила за приходами и монастырями право использовать старый календарь. «Календарная реформа состоится без принуждения, постепенно и осознанно», — отметили в церкви.

Переход на новый календарь должен утвердить Поместный собор церкви 27 июля.

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В ПЦУ заявили, что юлианский календарь воспринимается в стране «как связанный с русской церковной культурой». «Поэтому стремление сохранения и утверждения украинской духовной идентичности, защита от агрессии «русского мира», требуют от нас назревшего решении», — заключили в церкви.

ПЦУ была создана в декабре 2018 года. В январе 2019-го она получила статус автокефалии. РПЦ не признала новую церковь.

Теги
ПЦУ праздники календарь

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