В России появилось два новых праздника
В России появилось два новых праздника — День коренных малочисленных народов и День языков народов страны. Соответствующие указы подписал президент Владимир Путин, они размещены на сайте официального публикования правовых актов.
День коренных малочисленных народов России будут отмечать 30 апреля, а День языков народов страны — 8 сентября.
Учредить последний Путин предложил в июне на заседании совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
В России официально признают более 270 языков и диалектов, а к коренным малочисленным народам относят около 315 тыс. человек.
