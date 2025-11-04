Путин учредил День коренных малочисленных народов и День языков народов

В России появилось два новых праздника

В России появилось два новых праздника — День коренных малочисленных народов и День языков народов страны. Соответствующие указы подписал президент Владимир Путин, они размещены на сайте официального публикования правовых актов.

День коренных малочисленных народов России будут отмечать 30 апреля, а День языков народов страны — 8 сентября.

Учредить последний Путин предложил в июне на заседании совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

В России официально признают более 270 языков и диалектов, а к коренным малочисленным народам относят около 315 тыс. человек.