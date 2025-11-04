 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В России появилось два новых праздника

Путин учредил День коренных малочисленных народов и День языков народов

В России появилось два новых праздника — День коренных малочисленных народов и День языков народов страны. Соответствующие указы подписал президент Владимир Путин, они размещены на сайте официального публикования правовых актов.

День коренных малочисленных народов России будут отмечать 30 апреля, а День языков народов страны — 8 сентября.

Путин предложил учредить День языков народов России
Общество
Владимир Путин

Учредить последний Путин предложил в июне на заседании совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

В России официально признают более 270 языков и диалектов, а к коренным малочисленным народам относят около 315 тыс. человек.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
государственный праздник малочисленные народы Владимир Путин праздник
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
В России начнут отмечать новый профессиональный праздник
Общество
Путин поручил установить День языков народов России
Общество
Путин предложил учредить День языков народов России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
В Нижегородской области обломки дронов повредили многоквартирный дом Политика, 10:48
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Польша решила создать свою систему защиты, не дожидаясь «стены дронов» ЕС Политика, 10:42
Малкин сохранил лидерство в списке лучших ассистентов сезона НХЛ Спорт, 10:41
На американском фондовом рынке пузырь. Но не там, где все думаютПодписка на РБК, 10:40
Без права на отдых: что реально помогает, когда дел много, а сил нетПодписка на РБК, 10:36
В Китае запустили пробное производство летающих автомобилей Общество, 10:35
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Глава Якутии анонсировал строительство до 2 ГВт ЦОДов в республике Бизнес, 10:30
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Овечкин заявил, что не думает о своих неудачах на старте сезона НХЛ Спорт, 10:20
В Курской области БПЛА ударили по двум подстанциям Политика, 10:13
На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности Общество, 10:08
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
Что такое Alipay, как пополнить баланс и как пользоваться в России Инвестиции, 10:00