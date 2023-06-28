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Зеленский объяснил перенос Рождества борьбой с «российской идеологией»

Зеленский предложил перенести Рождество на Украине с 7 января на 25 декабря
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о переносе Рождества на Украине с 7 января на 25 декабря. Он опубликован на сайте парламента.

«Украинскому народу долгое время навязывались российская идеология во многих сферах жизни, в том числе относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова 7 января», — говорится в пояснительной записке.

Зеленский также предложил перенести День защитников и защитниц отечества — с 14 на 1 октября и День Украинской Государственности — с 28 на 15 июля.

Православные верующие в России и христиане западных конфессий отмечают Рождество в разные даты из-за разницы в календарях: в России традиционно используется юлианский календарь, на Западе — григорианский (новый стиль). В мае 1923 года в Стамуле на соборе православных восточных церквей был также принят новоюлианский календарь, совпадающий по датам с григорианским.В конце мая Православная церковь Украины, которую РПЦ считает раскольнической, сообщила о переходе на новоюлианский календарь. Общее употребление новоюлианского календаря будет введено в ПЦУ с 1 сентября этого года, когда начинается новый церковный год. 

Материал дополняется.

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Владимир Зеленский Украина Рождество праздники Верховная рада Украины
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