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Военная операция на Украине ,  
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Песков назвал вакханалией переход ПЦУ на новый календарь

Песков назвал вакханалией переход ПЦУ на новый календарь
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Изменение церковного календаря на Украине — это безумие и вакханалия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

«По-русски говоря, это <…> вакханалия, это безумие <...>. Давайте подождем, пока они объявят, что больше нет украинского языка, есть американский. Вот как у них соседние страны отказались от своего языка, вот давайте дождемся, когда у нас будет американский язык на Украине», — цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос журналиста.

«Это такие шутки через слезы», — пояснил Песков.

Ранее Архиерейский собор Православной церкви Украины утвердил постановление о календарном вопросе, по которому приходы, по своему решению, могут переходить на новоюлианский календарь и праздновать Рождество 25 декабря.

Православная церковь Украины с 1 сентября перейдет на новоюлианский церковный календарь, в соответствии с которым Рождество на Украине будут праздновать 25 декабря.

ПЦУ сохранила за приходами и монастырями право использовать старый календарь. «Календарная реформа состоится без принуждения, постепенно и осознанно», — отметили в церкви. Переход на новый календарь должен утвердить Поместный собор церкви 27 июля.

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Теги
Дмитрий Песков ПЦУ календарь

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