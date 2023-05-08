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Зеленский подписал указ о праздновании Дня Европы 9 мая

Зеленский: 8 мая на Украине будет День памяти и победы над нацизмом, 9 мая — День Европы
Праздник мира и единства будет правильно отмечать 9 мая, «вместе со всей свободной Европой», заявил Владимир Зеленский. 8 мая он предлагает установить в стране День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Roman Pilipey / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая, документ опубликован на сайте главы государства.

В видеообращении в своем Telegram Зеленский сказал, что эта дата была установлена на континенте для празднования мира и единства, и будет правильно отмечать ее «вместе со всей свободной Европой».

День Европы ежегодно отмечается 9 мая в странах Евросоюза. Его дата приурочена к представлению Декларации Шумана 9 мая 1950 года, в которой французский министр иностранных дел Робер Шуман предложил создать Европейское объединение угля и стали. Из этой экономической интеграции позднее возник Евросоюз.

На Украине, согласно указу президента Леонида Кучмы, с 2003 года День Европы отмечался в третью субботу мая. Праздник был установлен с учетом стратегического курса Украины на сближение со странами ЕС и дальнейшее вступление в объединение.

Зеленский сообщил также, что подал в Верховную раду законопроект, который предлагает установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. «Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чья жизнь унесла и война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта», — сказал он.

С 2015 года в стране 8 мая отмечали День памяти и примирения, а 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Этот праздник пришел на смену Дню победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В прошлом году, обращаясь к гражданам 9 мая, Зеленский напомнил о роли украинцев в победе над нацизмом и пообещал, что страна никому не отдаст «ни клочка своей истории».

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В феврале в Верховную раду внесли законопроект, который предлагал отменить три праздника, в том числе 9 мая. Авторы документа из партий «Свобода» и «Голос» подчеркнули, что окончание Второй мировой войны в европейских странах отмечается 8 мая, к тому же в других государствах «это не праздничный, а траурный день памяти десятков миллионов погибших». Спикер Госдумы России Вячеслав Володин посчитал такую инициативу подлостью; в Кремле называли 9 Мая сакральным днем для россиян.

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Владимир Зеленский указ праздник День Европы 9 Мая День Победы Вторая мировая война
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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