Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
Наследство Берлускони оценили в €4 млрд Финансы, 17:31
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 17:29
Путин заявил, что регулярно проходит медосмотры Политика, 17:12
Зеленский перенес дату Дня Победы на Украине Политика, 16:52
Чемпионат Европы по фигурному катанию после отказа Венгрии отдали Литве Спорт, 16:46
Рогов сообщил о контратаке российской армии в районе Времевского выступа Политика, 16:38
В контексте текста: Иван Янковский — о сериале «Плейлист волонтера» РБК и Okko, 16:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин в день России вручил госпремии и медали Героев труда Общество, 16:16
Боррель назвал возможные сроки мирных переговоров по Украине Политика, 16:07
В Стамбуле российского туриста убили в драке с четырьмя неизвестными Общество, 15:59
Guardian узнала о планах Гвардиолы уйти из «Манчестер Сити» в 2025 году Спорт, 15:51
Похороны Берлускони пройдут в кафедральном соборе Милана Политика, 15:46
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 15:41
Raytheon Technologies передаст Украине еще пять ЗРК Patriot Политика, 15:17
Политика ,  
0 

Зеленский перенес дату Дня Победы на Украине

Президент Украины Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы с 9 на 8 мая
Инициатором изменений был сам украинский президент. Его указом 9 мая стало Днем Европы. В МИД России заявили, что переносом Дня Победы Зеленский «предал своих предков»
Фото: Сергей Харченко / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Сергей Харченко / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает празднование Дня Победы во Второй мировой войне 8 мая, следует из данных на сайте Верховной рады. Дата также получила новое название: День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов.

Инициатором переноса Дня Победы был сам президент. Необходимость таких изменений объяснялась тем, что европейские страны празднуют окончание войны 8 мая.

«Учитывая указанное и с целью восстановления исторической правды и справедливости Украина, как неотъемлемая часть большой европейской семьи, должна отмечать День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов вместе со всей Европой и всем цивилизованным демократическим миром именно 8 мая», — говорится в пояснительной записке к подписанному закону.

Государственный праздник День победы над нацизмом во Второй мировой войне ранее отмечался на Украине 9 мая. Этот день был выходным. По указу Зеленского, который он подписал в прошлом месяце, эта дата стала Днем Европы.

День Европы ежегодно отмечается 9 мая в странах Евросоюза. Его дата приурочена к представлению Декларации Шумана 9 мая 1950 года, в которой французский министр иностранных дел Робер Шуман предложил создать Европейское объединение угля и стали. Это положило начало становлению будущего Европейского союза.

В России День Победы отмечается 9 мая — в Кремле эта дату называли сакральной для россиян.

Читайте на РБК Pro
Как лимит на покупку валюты для сделок с иностранцами отразится на рубле
«Человек в футляре» и «синдром ждуна»: 14 когнитивных искажений инвестора
«Почему так поздно в джуны?» Что ответить на некорректный вопрос эйчара
Клиент ведет себя ужасно. Когда дороже его сохранить, чем потерять

МИД России ранее выступил с резкой критикой Зеленского из-за планов перенести День Победы. «Отменив День Победы 9 мая, он раз и навсегда предал своих предков: и тех, кто сражался в рядах Красной армии, и тех, кто мучился и был замучен в концлагерях, и тех, кто в тылу работал на Победу. Одну на всех», — писала в своем телеграм-канале официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
День Победы Владимир Зеленский Украина
Материалы по теме
Зеленский ввел санкции против главы Конституционного суда России Зорькина
Политика
Власти Крыма национализировали квартиру Зеленского в Ялте
Политика
В РПЦ назвали пацифизм несовместимым с православным учением
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter