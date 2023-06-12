Зеленский перенес дату Дня Победы на Украине

Инициатором изменений был сам украинский президент. Его указом 9 мая стало Днем Европы. В МИД России заявили, что переносом Дня Победы Зеленский «предал своих предков»

Фото: Сергей Харченко / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает празднование Дня Победы во Второй мировой войне 8 мая, следует из данных на сайте Верховной рады. Дата также получила новое название: День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов.

Инициатором переноса Дня Победы был сам президент. Необходимость таких изменений объяснялась тем, что европейские страны празднуют окончание войны 8 мая.

«Учитывая указанное и с целью восстановления исторической правды и справедливости Украина, как неотъемлемая часть большой европейской семьи, должна отмечать День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов вместе со всей Европой и всем цивилизованным демократическим миром именно 8 мая», — говорится в пояснительной записке к подписанному закону.

Государственный праздник День победы над нацизмом во Второй мировой войне ранее отмечался на Украине 9 мая. Этот день был выходным. По указу Зеленского, который он подписал в прошлом месяце, эта дата стала Днем Европы.

День Европы ежегодно отмечается 9 мая в странах Евросоюза. Его дата приурочена к представлению Декларации Шумана 9 мая 1950 года, в которой французский министр иностранных дел Робер Шуман предложил создать Европейское объединение угля и стали. Это положило начало становлению будущего Европейского союза.

В России День Победы отмечается 9 мая — в Кремле эта дату называли сакральной для россиян.

МИД России ранее выступил с резкой критикой Зеленского из-за планов перенести День Победы. «Отменив День Победы 9 мая, он раз и навсегда предал своих предков: и тех, кто сражался в рядах Красной армии, и тех, кто мучился и был замучен в концлагерях, и тех, кто в тылу работал на Победу. Одну на всех», — писала в своем телеграм-канале официальный представитель ведомства Мария Захарова.