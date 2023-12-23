Дрон атаковал шедший в Индию танкер

Танкер шел из Саудовской Аравии в Индию, в результате атаки дрона на корабле начался пожар, который уже потушили. На борту находится экипаж из 20 человек. Йеменские хуситы ранее неоднократно атаковали суда в этом регионе

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Британское агентство морских торговых операций (UKMTO) получило сообщение об атаке беспилотника на судно в 200 морских милях (370 км) к юго-западу от города Веравал на побережье Индии. Название cудна агентство не приводит. В сообщении указывается, что в результате атаки возник пожар, который потушили, пострадавших нет.

ВМС и береговая охрана Индии направились к торговому судну MV Chem Pluto в Аравийском море, которое загорелось после предположительного нападения беспилотника, передает информационное агентство Ani.

По данным сервиса Marinetraffic, Chem Pluto — танкер, который ходит под флагом Либерии и следовал из Аль-Джубейла (Саудовская Аравия) в Мангалур (Индия). Его последняя позиция зафиксирована неподалеку от Маската — столицы и города-порта Омана.

Минобороны Индии заявило, что инцидент произошел в 217 морских милях (400 км) от прибрежного города Порбандар. Ani сообщает, что на борту находится 20 членов экипажа, которые являются гражданами Индии. Они в безопасности. Пожар потушен, инцидент не повлиял на исправность судна, отмечает агентство.

UKMTO рекомендовало с осторожностью следовать транзитом в районе, где произошел инцидент. Bloomberg отмечает, что пока не ясно, кто несет ответственность за атаку.

В середине ноября йеменские повстанцы-хуситы объявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатирумые израильскими компаниями. Они назвали это ответом на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа».

После нападений на корабли контейнерные перевозки через Суэцкий канал (соединяет Средиземное и Красное моря) решили приостановить несколько крупных судоходных компаний: немецкая Hapag-Lloyd, датская Moller-Maersk, швейцарская MSC и французская CMA CGM. Перевозки нефти по Красному морю также прекратила BP. Потери перевозчиков из-за изменения маршрутов оценили в $35 млрд.

США считают, что в подготовке атак хуситов принимает участие Иран (он поддержал нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, за которым последовала операция Израиль против группировки в секторе Газа). Тегеран это опровергает. Пентагон начал операцию «Страж процветания» (Prosperity Guardian) для обеспечения безопасного судоходства в Красном море на фоне «безрассудных нападений хуситов из Йемена». К операции присоединились страны Евросоюза.