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США объявили о начале операции «Страж процветания» в Красном море

Пентагон объявил о начале операции «Страж процветания» по защите Красного моря
Операция по защите Красного моря объединит несколько стран, в том числе США, Британию, Бахрейн, Канаду, Францию, Испанию и др. Ее целью является защита акватории от нападений йеменских хуситов на торговые суда, заявил Остин
Фото: David Crawshaw / Reuters
Фото: David Crawshaw / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian) под эгидой Объединенных морских сил, целью которой является обеспечение безопасного судоходства в Красном море на фоне «безрассудных нападений хуситов из Йемена». Заявление Остина опубликовано на сайте американского военного ведомства.

По его словам, нападения хуситов угрожают свободному судоходству, ставят под угрозу невинных моряков и нарушают международное право. «Красное море — это важнейший водный путь, необходимый для свободы судоходства, а также крупный торговый коридор, облегчающий международную торговлю», — подчеркнул Остин.

Глава Пентагона отметил, что совместно с США в операции «Страж процветания» примут участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания. Страны будут «совместно решать проблемы безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива с целью обеспечение свободы судоходства для всех стран и укрепление региональной безопасности и процветания».

Остин также призвал страны, «которые стремятся поддержать основополагающий принцип свободы судоходства», объединиться в борьбе с хуситами, запускающими баллистические ракеты и беспилотники по торговым судам.

Йемен находится на побережье Красного, Аравийского морей и Аденского залива. Через Баб-эль-Мандебский пролив (соединяет Красное море и Аденский залив) проходит около 10% всей нефти, продаваемой морским путем. Ежегодно через пролив проходят товары на сумму около $1 трлн, писала AP. 

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Пентагон Красное море Йемен хуситы
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