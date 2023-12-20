Перенаправление грузов из-за атак хуситов обошлось компаниям в $35 млрд

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Из-за необходимости изменять маршрут судов, которые раньше проходили по Красному морю, грузоперевозчики потеряли около $35 млрд, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на руководителей компаний. Компании вынуждены были пойти на такие шаги, поскольку йеменские хуситы регулярно обстреливают суда в акватории Красного моря.

Старший вице-президент международной транспортно-логистической компании Kuehne+Nagel Паоло Монтроне сообщил, что на данный момент 57 контейнеровозов ходят по длинному пути вокруг Африки, а не по прямому через Красное море и Суэцкий канал. По его словам, общая вместимость этих судов составляет 700 тыс. контейнеров.

Старший консультант британской логистической компании MDS Transmodal Антонелла Теодоро отметила, что общий объем перенаправленных грузов составляет около $35 млрд.

Как уточняет Bloomberg, теперь грузоперевозчики вынуждены тратить дополнительно $1 млн из-за дальнего пути вокруг Африки. Из-за этого компаниям приходится заранее планировать транспортировки грузов, поскольку они становятся дольше на семь-десять дней.

Гендиректор Euronav NV, бельгийской международной судоходной компании, специализирующейся на морской транспортировке нефти, Александр Саверис заявил Bloomberg-TV, что торговля замедлится, а судам придется ждать военное сопровождение. Компания Савериса прекратила все перевозки через Красное море.

Йеменские хуситы в середине ноября объявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями. Свои действия они назвали ответом на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа».

В ответ на это 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции «Страж процветания» под эгидой Объединенных морских сил. Цель операции — обеспечить безопасное судоходство в Красном море на фоне «безрассудных нападений хуситов из Йемена». Остин призвал страны, разделяющие желание «поддержать основополагающий принцип свободы судоходства», объединиться в борьбе с хуситами.