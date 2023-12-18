Из-за атак хуситов BP отказалась от перевозок нефти по Красному морю

Это не первая компания, приостановившая транспортировку нефти через Красное море из-за ракетных обстрелов, которые устраивают повстанцы-хуситы с территории Йемена. Ранее о приостановке объявили MSC, Moller-Maersk Group и другие

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Нефтегазовая компания BP Plc решила приостановить все перевозки нефти по Красносу морю из-за атак на суда из Йемена, сообщает Bloomberg.

«В свете ухудшения ситуации с безопасностью судоходства в Красном море BP приняла решение временно приостановить весь транзит через Красное море», — заявили в компании. Оно распространяется на все танкеры, которыми владеет BP и которые арендует.

На фоне этого цены на газ в Европе выросли на 7,9%. Нефть марки Brent также подорожала.

Отказ от прохода танкеров через Красное море означает, что суда не смогут пользоваться Суэцким каналом, что вынуждает их идти вокруг Африки. Это увеличивает расстояние на тысячи миль, задерживает доставку и повышает расход топлива, а также спрос на суда, отмечает агентство.

На прошлой неделе швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), крупнейшая в мире по вместимости контейнеровозов, отказалась от перевозок по Красному морю обстрелов, устраиваемых хуситами. Компания перенаправит часть судов по маршрутам вокруг мыса Доброй Надежды. Об аналогичном решении объявили также датская судоходно-логистическая Moller-Maersk Group, немецкая Hapag-Lloyd и французская CMA CGM.

15 декабря хуситы запустили баллистическую ракету, которая попала в грузовое судно MSC Palatium III. В компании сообщили, что никто из членов экипажа не пострадал, но на судне возник пожар и оно «было выведено из эксплуатации». До этого контейнеровоз Al Jasrah, шедший под флагом Либерии, загорелся в Красном море после попадания ракеты, выпущенной из контролируемой повстанцами территории Йемена. В начале месяца атаке подверглись американский эсминец Carney и несколько коммерческих судов. В конце ноября танкер Central Park, связанный с Израилем, был захвачен у берегов Адена, судно перевозило фосфорную кислоту.

Представитель хуситов бригадный генерал Яхъя Сариа заявил, что атаки продолжатся до тех пор, пока Израиль будет вести войну с ХАМАС в секторе Газа.