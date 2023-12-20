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Страны Евросоюза присоединятся к операции США в Красном море

Боррель: страны Евросоюза присоединятся к операции США в Красном море
Фото: Z.A. Landers / U.S. Navy / Getty Images
Фото: Z.A. Landers / U.S. Navy / Getty Images

Страны Евросоюза решили принять коллективное участие в операции США Prosperity Guardian («Страж процветания») по охране судов в Красном море, подтвердил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в соцсети X.

«На внеочередном заседании постоянных представителей стран ЕС, которое я созвал сегодня, государства-члены согласились внести свой вклад в американскую операцию Prosperity Guardian посредством операции Atalanta», — сообщил Боррель.

Он подчеркнул, что «безответственные действия» хуситов представляют угрозу свободе судоходства в Красном море.

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Эсминец USS Carney

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции Prosperity Guardian для обеспечения безопасного судоходства в Красном море 18 декабря. По его словам, вместе с Соединенными Штатами в ней примут участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания.

Йеменские повстанцы-хуситы в середине ноября объявили о намерении нападать на суда, которые они считают связанными с Израилем, в качестве ответа на операцию в секторе Газа. С помощью беспилотников и ракет они нанесли удары по десяткам судов.

Из-за участившихся атак перевозки в Красном море приостановили датская компания Maersk, швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), немецкая Hapag-Lloyd, французская CMA CGM и другие. Нефтегазовая BP отказалась от перевозок нефти через этот район.

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Теги
Жозеп Боррель Евросоюз ЕС США Красное море хуситы
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