Bloomberg сообщил о возвращении судов к путям XVIII века из-за хуситов

Из-за атак хуситов в Красном море суда отказываются от перевозок по этому маршруту и идут из Европы в Китай в обход, огибая Африку. Такой путь дольше и дороже. Панамский канал пропускает меньше судов из-за засухи

Захваченное хуситами судно Galaxy Leader (Фото: Houthi Military Media / Reuters)

Корабли из-за проблем с судоходством в Панамском канале и Красном море вынуждены вернуться к перевозкам по путям, которые использовались в XVIII веке, пишет Bloomberg.

Со ссылкой на данные компании Flexport из США, специализирующейся на управлении цепочками поставок и логистике, агентство пишет, что около 180 контейнеровозов вместо прохода через Красное море отправились в обход Африки или остановились в ожидании распоряжений.

Также агентство отмечает, что за последнюю неделю стоимость перевозок товаров в 40-футовых контейнерах (стандартный контейнер длиной чуть более 12 м) выросла на 16% за последнюю неделю и на 41% в этом месяце. Такие данные приводит консалтинговая компания в области морских перевозок Drewry в своем World Container Index. Bloomberg указывает, что выросла и стоимость перевозок нефти, поскольку некоторые перевозчики отказались следовать через Красное море.

Проблемы с Панамским каналом возникли из-за засухи: падение уровня воды в канале привело к сокращению его пропускной способности. Канал построили в начале XX века. В Красном море с ноября участились атаки хуситов на суда на фоне войны Израиля и ХАМАС. По этой причине перевозки в этом районе приостановили датская компания Maersk, швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), немецкая Hapag-Lloyd, французская CMA CGM. Нефтегазовая BP решила отказаться от перевозок нефти через этот район. Красное море со Средиземным соединяет Суэцкий канал. Его открыли для судоходства во второй половине XIX века.

Помимо путей XVIII века компании ищут иные способы доставки товаров — например, авиацией. В частности, об этом сообщила агентству компания по продаже одежды Abercrombie & Fitch, также о рассмотрении альтернативы рассказал неназванный источник агентства в крупной логистической компании.

Исполнительный вице-президент по экспедированию грузов логистической компании Geodis Эрик Мартин-Невиль рассказал, что суда будут тратить на путь из Китая в Европу в обход Африки около 60 дней вместо 40 через Суэцкий канал. Затраты на перевозки вырастут в 4-5 раз, предупредил он. По его словам, эти же оценки применимы и к перевозкам из Азии на восточное побережье США.

Авиаперевозки из Китая в Европу занимают около 48 часов, но для многих компаний они слишком затратны, особенно если речь идет о тяжелых и недорогих товарах. Еще один путь — железнодорожный — проходит через Россию. Он занимал бы примерно две недели, но из-за конфликта на Украину оказался недоступен, добавил Мартин-Невиль.