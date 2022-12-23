В Киеве остановили работу трамваев и троллейбусов из-за дефицита энергии

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Власти Киева приняли решение о прекращении работы трамваев и троллейбусов в связи с дефицитом электроэнергии, сообщил в своем телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, на работу вышли дополнительные 222 автобуса, из них 38 по отмененным троллейбусным маршрутам, 17 — взамен трамваев.

«Всего на 126 автобусных маршрутах города работают 440 автобусов. Это весь подвижной состав автобусов, которые есть в наших автопарках», — написал Кличко, добавив, что у частных перевозчиков курсируют 846 маршрутов на 98 маршрутах.

Он добавил, что метро в Киеве работает, открыто 50 станций из 52, временно закрыты «Гидропарк» и «Днепр». 20 декабря возобновили работу станции «Крещатик» и «Майдан Незалежности», закрытые после начала российской спецоперации на Украине.

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