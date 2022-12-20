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В Киевской области сообщили о критической ситуации со светом

Глава Киевской ОВА Кулеба: 80% региона остается без света, ситуация критическая
В последнюю неделю власти Киевской области регулярно сообщают о работе систем ПВО. Как уточнил глава Киевской ОВА, в результате ракетных ударов были поражены объекты энергетической инфраструктуры, 80% региона остается без света
Отключение электричества на территории Украины
Отключение электричества на территории Украины (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Ситуация в Киевской области критическая, 80% региона остается без света, заявил в своем телеграм-канале глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

«Ситуация с электроснабжением остается критической. После недавних атак дронами и ракетных обстрелов восстановление электроснабжения продолжается. <...> Без света 80% региона», — написал он.

Кулеба отметил, что самая сложная ситуация сохраняется в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районе Киевской области. «Приоритетными для электроснабжения являются объекты критической инфраструктуры — больницы, объекты тепло- и водоснабжения», — добавил он.

Россия с 10 октября наносит ракетные удары по энергетическим объектам Украины, которые используются в военных целях. Они начались после взрыва на Крымском мосту, в организации которого Москва обвинила Киев. Украина свою причастность отрицала.

Вследствие ударов по всей Украине начались перебои с энергоснабжением, многие области и города остались без электричества, власти ввели графики отключений. 12 декабря президент Владимир Зеленский заявил об уничтожении половины энергетической инфраструктуры страны. Премьер Денис Шмыгаль предупредил, что Украина всю зиму будет жить в условиях дефицита электроэнергии.

Накануне, 19 декабря, власти Киева и Киевской области вновь сообщили о работе систем ПВО в регионе. Сигналы воздушной тревоги звучали также в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях Украины. Ранее 20 декабря Кулеба говорил, что некоторые районы Киевской области могут оставаться без света как минимум до 23 декабря.

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Российское Минобороны в последний раз отчитывалось о массированном ударе по энергообъектам на Украине 17 декабря. В ведомстве тогда заявили, что все назначенные цели были поражены.

В Киевской области сообщили о критической ситуации со светом
В Киевской области сообщили о критической ситуации со светом

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Киевская область Военная операция на Украине отключение электричества
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