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Sky News показал снимки Киева до и после ударов по инфраструктуре

Sky News показал спутниковые снимки почти полностью обесточенного Киева
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Телеканал Sky News сравнил спутниковые снимки Киева с января, то есть до начала боевых действий на Украине, по ноябрь, когда Россия уже начала наносить удары по энергетической инфраструктуре страны.

Эти снимки сделаны с помощью спутников NASA — Suomi и NOAA-20. Как объясняет Sky News, камеры этих спутников фиксируют мерцание уличных фонарей, вывески магазинов и свет в окнах домов.

Россия наносит удары по объектам энергосистемы на территории Украины с 10 октября. Последний массированный удар был 16 декабря, Минобороны России сообщило об ударах по «системам военного управления и энергетики» Украины на следующий день, отметив, что все цели были поражены.

Из-за атак в тот день на Украине начались перебои с электричеством. По всей стране ввели режим экстренных отключений электричества, в Киеве, Харькове и Днепре было остановлено метро, железнодорожные участки в некоторых областях были обесточены, без света остались Кременчуг, Полтава и вся Кировоградская область. NASA тогда показало снимки Украины после обстрелов 16 декабря.

18 декабря мэр Киева Виталий Кличко заявил, что электроснабжение в городе полностью восстановлено. На следующий день он сообщил о взрывах в столице, а после — о повреждении объектов критической инфраструктуры.

Президент Владимир Путин говорил, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. Киев свою причастность к этому отрицает.

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