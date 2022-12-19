В администрации Киева и области сообщили о взрывах и работе ПВО

Власти сообщили о взрывах в Киеве и области

Власти сообщили о работе системы ПВО в столице и области. В ночь на 19 декабря воздушная тревога звучала также в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве и Киевской области были слышны взрывы, сработала система ПВО, сообщили в Telegram Киевская городская военная администрация, а также глава администрации Киевской области Алексей Кулеба.

Кулеба также заявил, что область подверглась атакам дронов. Он призвал жителей оставаться в укрытиях, не фотографировать и не комментировать действия ПВО.

Позднее воздушную тревогу в Киеве отменили.

В ночь на 19 декабря сигналы тревоги звучали также в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях Украины.

Воздушную тревогу в областях Украины объявляют регулярно с 10 октября. Российское Минобороны в этот день впервые сообщило об ударах по объектам военного управления и энергетики на Украине. Массированные удары наносили после взрыва на Крымском мосту, в организации которого Москва обвиняет Киев. Украина свою причастность отрицала.

Впоследствии подобные атаки не раз повторялись, президент Владимир Путин назвал их ответом на действия Киева. Российские власти заявляют, что не наносят ударов по гражданским объектам.

Украинские города, в том числе столица, столкнулись с длительными отключениями электроэнергии. 12 декабря президент Владимир Зеленский заявил об уничтожении половины энергетической инфраструктуры страны. Премьер Денис Шмыгаль предупредил, что Украина всю зиму будет жить в условиях дефицита электроэнергии, в первую очередь ее будут получать объекты водоснабжения, теплоснабжения и больницы.