В Мурманской области откроют три пункта размещения беженцев

С 25 ноября попасть в Финляндию можно будет только через самый северный КПП, на границе с Мурманской областью. Власти региона организуют пункты временного пребывания для мигрантов, пытающихся попасть в Финляндию

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Три пункта временного размещения для беженцев откроют в Мурманской области, об этом говорится в проекте постановления губернатора Андрея Чибиса, опубликованном на портале «Открытый электронный регион».

«В связи с массовым прибытием в Мурманскую область иностранных граждан и лиц без гражданства, следующих для пересечения государственной границы РФ, в условиях устойчивых отрицательных температур, что может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, постановляю <...> главам муниципальных образований в Кандалакшском и Кольском районах, а также в городском округе город-герой Мурманск обеспечить организацию и функционирование пунктов временного пребывания», — сказано в документе.

Финляндия в ноябре решила закрыть почти все КПП на границе с Россией из-за наплыва мигрантов из третьих стран — из Африки и с Ближнего Востока. Многие подъезжали к границе на велосипедах и самокатах, после чего просили убежище, документов на въезд в страну у большинства из них не было.

Хельсинки обвиняет Россию в провоцировании миграционного кризиса. Президент Саули Ниинистё связывал происходящее со сближением Финляндии и США. Российская сторона отвергала эти подозрения. «Если пытаются найти какие-то надуманные причины — опять же, здесь мы не приемлем такие обвинения в наш адрес», — говорил представитель президента Дмитрий Песков. В действиях финского правительства он усмотрел проявление русофобии.

С 25 ноября на границе стран продолжит работать только самый северный погранпереход — «Райа-Йоосеппи» (с российской стороны — «Лотта») в Мурманской области. Утром 23 ноября в регионе ввели режим повышенной готовности. Иностранцы попытались прорвать границу, им помешали это сделать, рассказывал губернатор Андрей Чибис. Он отметил, что было решено установить дополнительные КПП — это снизило число нелегалов, пытающихся попасть в Финляндию: «Мы видим, разворачиваются машины и уезжают обратно».