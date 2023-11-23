В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за мигрантов

Режим повышенной готовности в Мурманской области ввели для обеспечения безопасности местных жителей на фоне закрытия Финляндией почти всех КПП на границе с Россией, пояснил Чибис

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В Мурманской области ввели режим повышенной готовности и другие меры для обеспечения безопасности местных жителей из-за закрытия Финляндией границ с России. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис в телеграм-канале.

Он напомнил, что Финляндия анонсировала закрытие всех пограничных пунктов с Россией, кроме «Райа-Йоосеппи» — это граница с Мурманской областью («Лотта», Кольский район).

«А значит, что количество иностранных граждан, желающих попасть в страну НАТО через нашу территорию, вероятно, кратно возрастет», — подчеркнул Чибис.

На КПП «Салла» на границе с Мурманской областью сейчас также наблюдается рост числа мигрантов — около 400 человек, из которых в Финляндию за сутки пропустили только 50.

По словам Чибиса, региональные власти оперативно отрабатывают все вопросы с правоохранительными органами, чтобы не допускать нарушений правопорядка.

Финляндия 18 ноября закрыла четыре из девяти контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией: «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и «Нииралаа» («Вяртсиля»).



Финские власти объяснили, что решение было принято из-за резко возросшего числа граждан стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Финляндию со стороны России без необходимых документов.

Позднее, 22 ноября, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил, что Хельсинки закрывает все пункты пропуска на границе с Россией, кроме самого северного — «Райа-Йоосеппи».

Глава МВД страны Мари Рантанен уточнила, что пункты прекратят работу с 25 ноября и до 23 декабря. Она допустила, что наплыв просителей убежища может не прекратиться.

Орпо также обвинил Россию в том, что она создала эту ситуацию. Подобные обвинения ранее МИД России называл «очень странными». Россия выразила протест Финляндии из-за закрытия пограничных пунктов.