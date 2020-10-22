Путин заявил об ощущении обществом «эпохи тектонических сдвигов»
Коронавирус все еще представляет серьезную угрозу, это усиливает ощущение «эпохи тектонических сдвигов», заявил президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.
«Коронавирус не отступил, к сожалению, и представляет до сих пор серьезную угрозу. И, вероятно, такой тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время, что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причем во всех сферах жизни», — сказал Путин.
По его словам, еще предстоит осмыслить, как пандемия повлияла и повлияет в будущем на настоящее и будущее человечества. При этом президент подчеркнул, что пандемия серьезно изменила «общественную, деловую и международную жизнь». «Скажу больше: [она изменила] повседневную привычную жизнь каждого человека», — заявил Путин.
Он допустил, что ситуация с распространением коронавируса может послужить своеобразной точкой отсчета для трансформации мировых процессов. «Все равно понадобится переоценка, поверьте, рано или поздно, раньше или позже. Мы все осознаем эту необходимость. Поэтому согласен с теми, кто говорит, что лучше, если этот процесс начнется уже сейчас», — сказал президент.