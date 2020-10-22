Путин заявил об ощущении обществом «эпохи тектонических сдвигов»

Президент подчеркнул, что коронавирус представляет собой серьезную угрозу и это усиливает у многих ощущение того, что общество стоит на пороге «эпохи тектонических сдвигов, причем во всех сферах жизни»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Коронавирус все еще представляет серьезную угрозу, это усиливает ощущение «эпохи тектонических сдвигов», заявил президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.

«Коронавирус не отступил, к сожалению, и представляет до сих пор серьезную угрозу. И, вероятно, такой тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время, что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причем во всех сферах жизни», — сказал Путин.

По его словам, еще предстоит осмыслить, как пандемия повлияла и повлияет в будущем на настоящее и будущее человечества. При этом президент подчеркнул, что пандемия серьезно изменила «общественную, деловую и международную жизнь». «Скажу больше: [она изменила] повседневную привычную жизнь каждого человека», — заявил Путин.

Он допустил, что ситуация с распространением коронавируса может послужить своеобразной точкой отсчета для трансформации мировых процессов. «Все равно понадобится переоценка, поверьте, рано или поздно, раньше или позже. Мы все осознаем эту необходимость. Поэтому согласен с теми, кто говорит, что лучше, если этот процесс начнется уже сейчас», — сказал президент.