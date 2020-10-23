ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост случаев COVID-19 за сутки
Число новых заразившихся коронавирусом в мире за сутки увеличилось на 423,8 тыс. человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Перед этим максимальное число заражений за день было зафиксировано 17 октября, когда коронавирус выявили у 412,8 тыс. человек.
С начала пандемии, по данным ВОЗ, в мире подтверждено более 41,104 млн случаев заражения COVID-19, более 1,128 млн человек умерли.
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оперштабы по борьбе с вирусом