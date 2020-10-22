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Путин заявил об отсутствии необходимости закрывать предприятия

Фото:Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Сейчас нет необходимости вновь вводить ограничения по весеннему сценарию, в период первого подъема заболеваемости COVID-19, и закрывать предприятия, сообщил президент Владимир Путин во время заседания клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.

«В целом ситуация такова, что на сегодняшний день нет необходимости возвращаться, во всяком случае у нас, к таким ограничительным методам, как это было весной этого года, когда мы отправили людей в оплачиваемый отпуск и закрыли целые предприятия», — отметил глава государства.

Он пояснил, что система здравоохранения эффективно сработала, были сформированы резервы коек, а также появились новые лекарства.

Материал дополняется.

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