МИД порекомендовал воздержаться от поездок за границу

МИД рекомендовал россиянам воздержаться от зарубежных поездок на фоне увеличения количества заболевших коронавирусом. С соответствующим обращением выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Мы вновь обращаемся к гражданам с просьбой тщательно взвешивать обстоятельства при принятии решений о своих зарубежных поездках, а в случае отсутствия острой необходимости также просчитывать все возможные риски вплоть до того, чтобы, может быть, даже и воздерживаться от подобных поездок», — сказала она.

Захарова отметила, что, по данным Роспотребназдора, ухудшение эпидемической обстановки зафиксировали в ОАЭ, Хорватии, Словении, Египте, Таиланде, Турции, на Мальдивах, в также Сейшельских островах.

Представитель МИД также предположила, что вторая волна коронавируса в мире может оказаться сильнее, чем весной.