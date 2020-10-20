В России впервые с начала эпидемии выявили более 16 тыс. заболевших COVID
За последние сутки в России было выявлено 16 319 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Этот показатель стал рекордным за все время пандемии.
По состоянию на 20 октября общее число инфицированных в стране достигло 1,4 31 млн человек. Из них 1,085 млн человек выздоровели, число летальных исходов составило 24 635.
Оперативный штаб опубликовал статистику по коронавирусу в России на несколько часов позже, чем обычно. В штабе РБК это объяснили техническими проблемами.
Регионами с наибольшим числом заражений за сутки стали: