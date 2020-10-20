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Пандемия коронавируса ,  
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В России впервые с начала эпидемии выявили более 16 тыс. заболевших COVID

Число новых заболевших в сутки превысило 16 тыс., этот показатель стал рекордным. Всего инфекцию подтвердили у более 1,4 млн человек. В оперативном штабе объяснили задержку публикации статистики техническими проблемами
Фото:Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

За последние сутки в России было выявлено 16 319 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Этот показатель стал рекордным за все время пандемии.

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По состоянию на 20 октября общее число инфицированных в стране достигло 1,4 31 млн человек. Из них 1,085 млн человек выздоровели, число летальных исходов составило 24 635.

Оперативный штаб опубликовал статистику по коронавирусу в России на несколько часов позже, чем обычно. В штабе РБК это объяснили техническими проблемами.

Регионами с наибольшим числом заражений за сутки стали:

  • Москва — 4999
  • Санкт-Петербург — 695
  • Московская область — 426
  • Нижегородская область — 366
  • Ростовская область — 353
  • Алтайский край — 305.

Рост случаев заболевания COVID-19 начался в России в сентябре. Накануне, 19 октября, в стране был выявлен предыдущий суточный рекорд по числу инфицированных — 15 982.

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предположила, что Россия вскоре приблизится к пику по числу выявляемых за сутки новых случаев заражения. Она считает, что рост заболеваемости продолжится даже несмотря на принятые меры: отправку школьников на каникулы и перевод сотрудников компаний на удаленную работу. Ограничительные меры не сразу дают эффект даже при строгом их соблюдении, указала эксперт.

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Несмотря на распространение COVID-19, власти не собираются повторно вводить в стране режим нерабочих дней, как весной, говорят источники РБК. По словам федеральных чиновников, президент Владимир Путин прислушивается к мнению специалистов, которые «в один голос говорят», что необходимости в локдауне нет.

О том, что власти пока не планируют вводить жесткие ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, говорили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая оперативный штаб. Власти при этом подчеркивают необходимость соблюдения мер безопасности, которые предписывают врачи.

Автор
Наталия Анисимова
При участии
Юлия Старостина
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