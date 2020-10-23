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Пандемия коронавируса ,  
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За сутки от коронавируса в России умерли 283 человека

Суточное количество смертей от COVID-19 остается на более высоком уровне, чем весной
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За сутки зафиксировано 283 смерти от коронавируса, сообщил оперативный штаб. Общее число смертей за весь период пандемии составило 25 525.

Рекорд по суточной смертности от COVID-19 был установлен 21 октября, тогда скончались 317 человек. Весной, в ходе первой волны эпидемии, рекорд смертности составил 232 летальных исхода за сутки (29 мая).

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По общему количеству жертв эпидемии лидируют Москва (6249) и Санкт-Петербург (3565). После них в списке регионов по числу смертей лидируют:

  • Подмосковье (1522);
  • Дагестан (744);
  • Свердловская область (733);
  • Ростовская область (719);
  • Нижегородская область (690).

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

За последние сутки больше всего смертей было зафиксировано в Москве (62), Санкт-Петербурге (32) и Ростовской области (15).

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Всего в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, заразились свыше 41,7 млн человек, умерли — 1,13 млн. Россия находится на 13-м месте по количеству смертей и на четвертом месте — по количеству выявленных случаев.

Автор
Георгий Тадтаев
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