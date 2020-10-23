За сутки от коронавируса в России умерли 283 человека

Суточное количество смертей от COVID-19 остается на более высоком уровне, чем весной

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За сутки зафиксировано 283 смерти от коронавируса, сообщил оперативный штаб. Общее число смертей за весь период пандемии составило 25 525.

Рекорд по суточной смертности от COVID-19 был установлен 21 октября, тогда скончались 317 человек. Весной, в ходе первой волны эпидемии, рекорд смертности составил 232 летальных исхода за сутки (29 мая).

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По общему количеству жертв эпидемии лидируют Москва (6249) и Санкт-Петербург (3565). После них в списке регионов по числу смертей лидируют: